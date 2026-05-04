Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι προσπαθεί να «ξεμουδιάσει» – «Βουτιά» 66% στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο

Η Dubai Airports, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το μικρότερο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αυξάνει τις πτήσεις μετά την τεράστια πτώση που καταγράφηκε τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Με τον εναέριο χώρο των ΗΑΕ να έχει πλέον ανοίξει πλήρως, εντείνουμε τις δραστηριότητές μας, αυξάνοντας τις πτήσεις σύμφωνα με τη διαθέσιμη περιφερειακή χωρητικότητα δρομολογίων και επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες να αποκαταστήσουν σταδιακά τα προγράμματά τους», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Χ.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, Πολ Γκρίφιθς, δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, «αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι περιφερειακοί περιορισμοί».

Υπενθυμίζεται ότι οι η κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι μειώθηκε σημαντικά τον Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το αεροδρόμιο είχε 2,5 εκατομμύρια επιβάτες τον Μάρτιο. Πρόκειται για αριθμό μειωμένο κατά 65,7% από τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Λόγω του πολέμου, και καθώς Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων στην περιοχή του Κόλπου, έκλεισε μερικώς και για αρκετό καιρό ο εναέριος χώρος πάνω από αρκετούς σημαντικούς ταξιδιωτικούς κόμβους στη Μέση Ανατολή. Χιλιάδες ταξιδιώτες είχαν αποκλειστεί στην περιοχή στις αρχές Μαρτίου.