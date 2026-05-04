Τράπεζα Πειραιώς: Σε υψηλά πενταετίας — Έχει καύσιμα η μετοχή για το επόμενο βήμα;

Από τα €0,71 του 2022 σε σχεδόν €8 — η ΤΠΕΙΡ έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά comeback stories της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. Ωστόσο, στα τρέχοντα επίπεδα, η αγορά αρχίζει να ζητά αποδείξεις αντί για υποσχέσεις.

Η ανάκαμψη που εξέπληξε την Ευρώπη

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς (ΤΠΕΙΡ) διαπραγματεύεται γύρω στα €8,22 με κεφαλαιοποίηση ~€10,1 δισ., έχοντας κερδίσει περίπου 93% σε ορίζοντα δωδεκαμήνου. Πρόκειται για επίδοση που τοποθετεί τον τίτλο μεταξύ των κορυφαίων performers στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, αντανακλώντας τόσο την επιστροφή της κερδοφορίας όσο και τη στρατηγική απομόχλευση που ολοκληρώθηκε σταδιακά μετά το 2021.

Το εύρος 52 εβδομάδων (€4,85 – €8,99) δείχνει τη δραματική επανατιμολόγηση της μετοχής, αλλά και ότι ο τίτλος βρίσκεται πλέον λίγα σκαλοπάτια κάτω από το πρόσφατο υψηλό. Η αγορά πλέον δεν αγοράζει επιστροφή σε κανονικότητα — αγοράζει εκτέλεση πλάνου.

Το Q1.26: Έδωσε αυτό που έπρεπε

Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026 ήταν κάθε άλλο παρά αδιάφορα. Καθαρά κέρδη €281 εκατ., αύξηση χορηγήσεων +11% σε ετήσια βάση στα €38,6 δισ., και κορυφαία απόδοση επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) στο 14,6% — ευθυγραμμισμένη με τον ετήσιο στόχο του ~15%. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν 32% σε ετήσια βάση στα €210 εκατ., αντιπροσωπεύοντας πλέον το 32% των συνολικών εσόδων, ενώ ο δείκτης κόστους-προς-έσοδα παρέμεινε σε ανταγωνιστικά επίπεδα (37%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρώτη ολοκληρωμένη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με €20 εκατ. έσοδα από bancassurance στο τρίμηνο και βάδισμα προς το ετήσιο GWP target των ~€850 εκατ. για το 2026. Η εξαγορά, που είχε προκαλέσει σχετική ανησυχία στο επενδυτικό κοινό λόγω της πίεσης που άσκησε στους κεφαλαιακούς δείκτες, αρχίζει να δικαιολογεί το αφήγημα της διαφοροποίησης εσόδων.

Το πλάνο 2026-2030: Φιλόδοξο ή ρεαλιστικό;

Στο Capital Markets Day του Λονδίνου τον Μάρτιο, η διοίκηση παρουσίασε στόχους που — αν επιτευχθούν — θα τοποθετούσαν την Πειραιώς στην κορυφή της ευρωπαϊκής τραπεζικής κερδοφορίας:

RoaTBV 15-18% την περίοδο 2026-2030, με στόχο ~18% το 2030

την περίοδο 2026-2030, με στόχο ~18% το 2030 Cost-to-income ~30% — επίπεδο σπάνιο ακόμη και για τις πιο αποδοτικές ευρωπαϊκές τράπεζες

— επίπεδο σπάνιο ακόμη και για τις πιο αποδοτικές ευρωπαϊκές τράπεζες Κέρδη ανά μετοχή με μέση ετήσια άνοδο ~10%

Μέρισμα ανά μετοχή με μέση ετήσια άνοδο ~17% — διπλασιασμός του DPS από €0,40 (2025) σε €0,80 (2030)

— διπλασιασμός του DPS από €0,40 (2025) σε €0,80 (2030) Ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή + μερίσματα ~13% CAGR

Πρόκειται για στόχους που υποθέτουν συνέχιση της ελληνικής μακροοικονομικής δυναμικής, ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, και — κρίσιμα — διατήρηση των επιτοκιακών περιθωρίων σε επίπεδα σαφώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα ερωτηματικά που ζυγίζει η αγορά

Παρά τη δυναμική εικόνα, υπάρχουν ζητήματα που θα κρίνουν αν τα τρέχοντα επίπεδα τιμής είναι σημείο αφετηρίας ή κορύφωσης.

Πίεση στο NIM: Τα NII/assets υποχώρησαν από 2,25% (FY.25) σε 2,14% (Q1.26), με στόχο ~2,1% για το 2026. Η συνεχιζόμενη μείωση του ECB deposit facility rate και η επανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων (~65% επανατιμολογείται στο επόμενο τρίμηνο) θα δοκιμάσουν τη δυνατότητα της τράπεζας να αντισταθμίσει την πίεση μέσω αύξησης όγκων και προμηθειών.

CET1 και εξάρτηση από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,6% τον Μάρτιο, απορροφώντας ταυτόχρονα την επιτάχυνση της απόσβεσης των DTC, distribution accrual 57% και πιστωτική επέκταση €1,3 δισ. Παραμένει σημαντικό μέρος των εποπτικών κεφαλαίων εξαρτημένο από DTC — δομικό χαρακτηριστικό όλου του ελληνικού συστήματος, αλλά ζήτημα που οι αγορές δεν ξεχνούν.

Γεωγραφική συγκέντρωση: Πάνω από το 96% των εσόδων προέρχεται από την Ελλάδα. Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου η αξιολόγηση των τραπεζών ξεκινά με την έκθεση σε ένα και μόνο σοβαρό κράτος, η ΤΠΕΙΡ θα φέρει πάντα ένα discount έναντι των πιο διαφοροποιημένων ευρωπαϊκών ομίλων — ανεξαρτήτως κερδοφορίας.

Κίνδυνος εκτέλεσης Εθνικής Ασφαλιστικής: Οι στόχοι GWP €1,1 δισ. έως το 2027 και η πλήρης λειτουργική ενσωμάτωση είναι κρίσιμοι. Καθυστερήσεις ή αποτυχημένη cross-selling δυναμική θα ανατρέψουν τη βάση των μη επιτοκιακών εσόδων που στηρίζει την αποτίμηση.

Αποτίμηση: Πόσος ακόμα δρόμος;

Στα τρέχοντα επίπεδα, η Πειραιώς διαπραγματεύεται περίπου σε P/E 9,6x και P/TBV 28e ~1,1x. Σύμφωνα με το peer comparison που δημοσίευσε η ίδια η τράπεζα, ευρωπαϊκές τράπεζες με αντίστοιχη αναμενόμενη απόδοση (RoaTBV 14-16%) διαπραγματεύονται κοντά στο 1,4x P/TBV — γεγονός που υποδηλώνει implied τιμή γύρω στα €10,6, ή περίπου 30% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το consensus 12μηνο price target των αναλυτών διαμορφώνεται στα €10,11, με εύρος εκτιμήσεων από €6,96 έως €11,85. Η μερισματική απόδοση γύρω στο 5% (συνολική distribution yield ~7% συμπεριλαμβανομένου του buyback) προσφέρει ένα μαξιλάρι σε ένα διορθωτικό σενάριο, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τη μεταβλητότητα.

Το συμπέρασμα

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς δεν είναι πλέον το deep value play που ήταν δύο χρόνια πριν. Έχει μετατραπεί σε execution story — η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει τη βελτίωση και τώρα ζητά συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που ευνοεί μεν την Ελλάδα, αλλά υπενθυμίζει συχνά τις ευρωπαϊκές μακρο-εκπλήξεις.

Για τους πιο επιθετικούς επενδυτές, το upside των ~30% έναντι peer multiples μπορεί να δικαιολογήσει διατήρηση θέσης. Για τους πιο συντηρητικούς, οι ευαισθησίες σε NIM, CET1 και Ελλάδα συνιστούν τουλάχιστον ένα staggered approach σε τυχόν αδυναμίες της τιμής γύρω στα €7,40-7,90.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποδείξει πολλά. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν επέστρεψε. Είναι αν μπορεί να μείνει.

Σημείωση: Το παρόν αποτελεί ενημερωτικό άρθρο και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή. Οι αναφερόμενες τιμές βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρείας και της αγοράς και ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί.