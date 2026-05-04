Φαραντούρης-στον-ΣΚΑΪ:-Το-ΠΑΣΟΚ-δημοσκοπικά-και-πολιτικά-είναι-το-μόνο-κόμμα-που-μπορεί-να-κυβερνήσει

«Πάνω από ενάμιση χρόνο συνομιλούμε στο πεδίο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις και προτάσεις» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, σημειώνοντας πως δεν έφυγε μόνος του από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο και χαρακτήρισε το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει.

«Τα καλωσορίσματα σε οποιοδήποτε κόμμα και σε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στην πολιτική, δεν είναι λόγος διαγραφής. Διεγράφην διότι δεν με θέλαν οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η ουσία», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Ήρθε η ώρα όσοι άνθρωποι συναισθανόμαστε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια θέση, να ενώσουμε επιτέλους τις δυνάμεις μας για να έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή. Αν αναλισκόμαστε συνεχώς σε συζητήσεις για το αν το 2% θα κολλήσει με το 3% και αν το 5% θα πάει με το 6% και αν το 7% μπορεί να αποτελεί λες πόλο συσπείρωσης, δεν θα καταλήξουμε ποτέ».

«Το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά, πολιτικά, θεσμικά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης. Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να συσπειρώσει πολιτικές δυνάμεις, διότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη που μπορούν αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουν, έχει περιφερειακή συγκρότηση, έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα, έχει όργανα και έχει δημοκρατικές διαδικασίες που υπερψήφισαν αυτό το πρόγραμμα και μπορούν να το φτάσουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο κ. Φαραντούρης και συμπλήρωσε πως το κόμμα «έχει μια διαχρονική παρουσία στον χώρο της δημοκρατικής παράταξης, ως ραχοκοκαλιά της».

Για τις εκλογές του 2027 εκτίμησε πως: «Προφανώς πάει για την πρώτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση εκ της φύσεως και εκ της θέσεως διεκδικεί την εξουσία».

Για το εάν τον υποδέχτηκαν θερμά και τα μέλη του κόμματος σημείωσε πως «στο συνέδριο έλαβα την τελική μου απόφαση, διότι και η υποδοχή ήταν πολύ συγκινητική. Και η επαφή με τα στελέχη ήταν πολύ εποικοδομητική. Νομίζω ότι αισθάνθηκαν όλοι οι φίλοι στο ΠΑΣΟΚ που με υποδέχτηκαν, πως μπορούμε να συμπορευθούμε όλοι μαζί, ενώνοντας τις φωνές μας και ο καθένας από το μετερίζι του, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή».

«Προφανές ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτή η συμπόρευση. Δεν υπάρχει ούτε ένας στο ΠΑΣΟΚ που να έχει γκρινιάξει», σχολίασε ενώ σημείωσε πως και η Νάντια Γιαννακοπούλου τον καλωσόρισε. «Κάποιοι θέλουν να αναπαράγουν τις δηλώσεις της κομμένες. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, θα τη ρωτήσετε. Μιλάμε με την κ. Γιαννακοπούλου, άρα λοιπόν η συστράτευση είναι πραγματικότητα».

«Από εδώ και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα μονοπωλήσει και θα κατακυριαρχήσει στο δημόσιο λόγο με προανακριτική, με εξεταστική, με προτάσεις για τη στέγη, με προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια», κατέληξε.



