Χήτος:-Επένδυση-7-εκατ.-ευρώ-για-εκσυγχρονισμό-της-μονάδας-Ζήρεια-και-«πράσινες»-συσκευασίες

Στρατηγική επένδυση ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια Κορινθίας ολοκλήρωσε η Χήτος, μέλος του Ομίλου Green Beverages, εισάγοντας τη νέα εποχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ζήρεια, με αιχμή την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επένδυση καλύπτει το κενό που υπήρχε στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού για προϊόντα με βιώσιμη συσκευασία και τοπική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση με ορίζοντα δεκαετίας, που στοχεύει στην «πράσινη» αναβάθμιση της μονάδας και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις στη Ζήρεια

Η νέα επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 554%, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες/ώρα και ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας στην ελληνική αγορά.

Οι νέες γραμμές λειτουργούν με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας πάνω από 20% υλικό ανά φιάλη PET. Παράλληλα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας διπλασιάστηκαν, από 1.800 σε 4.000 τ.μ., ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αυξήθηκε σημαντικά, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομία της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της νέας «πράσινης» εποχής για την Χήτος, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη μονάδα Ζήρειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Χήτος Γιώργος Βενιέρης σχολίασε για την ολοκλήρωση του έργου: «Η νέα μας επένδυση στη Ζήρεια αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της Χήτος και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των brands μας. Με αιχμή τη νέα τεχνολογία και τη συνεπή επένδυση στους ανθρώπους μας, χτίζουμε σταθερές βάσεις για το μέλλον».

Νέα χάρτινη συσκευασία για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζήρεια διατίθεται πλέον σε χάρτινη συσκευασία 100% ανακυκλώσιμη με καπάκι φυτικής προέλευσης για την αγορά HORECA, καθώς και σε φιάλες PET 100% ανακυκλώσιμες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET).

Η νέα συσκευασία εναρμονίζεται με τη νέα βιώσιμη σελίδα της εταιρίας, συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Πρόκειται για μια διπλή καινοτομία που ενισχύει την premium θέση του brand, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης και αποδεικνύει ότι η ποιότητα μπορεί να συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα.

Όπως επισημαίνεται, η Χήτος, με σταθερά βήματα στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι το όραμα της είναι να δημιουργεί brands με ολοκληρωμένη ταυτότητα που δημιουργούν αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ESG του Ομίλου Green Beverages για μείωση εκπομπών και υπεύθυνη παραγωγή.