eurobank:-Ολοκλήρωση-προγράμματος-επαναγοράς-ιδίων-μετοχών

Η Τράπεζα Eurobank, σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 27.04.2026 – 29.04.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 586.307 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €3,8409 ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.251.934,77.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank ανακοινώνει ότι:

(α) στις 29.04.2026 ολοκληρώθηκαν οι αγορές Ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος και

(β) κατέχει συνολικά 32.389.605 Ίδιες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 28.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας έχει εγκριθεί η ακύρωση 28.097.019 Ιδίων Μετοχών του Προγράμματος, η οποία τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.