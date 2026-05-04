    Eurobank: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών – Στο 0,89% το ποσοστό τους, πόσες θα ακυρωθούν

    Eurobank: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών – Στο 0,89% το ποσοστό τους, πόσες θα ακυρωθούν

    Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, μέσω του οποίου απέκτησε συνολικά 586.307 μετοχές της, με μέση τιμή κτήσης €3,8409 ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.251.934,77 ευρώ. Η επαναγορά πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 27-29 Απριλίου 2026 μέσω του μέλους του Euronext Athens “Eurobank Equities”.

    Συνολικά, η Τράπεζα κατέχει πλέον 32.389.605 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η ολοκλήρωση των αγορών σηματοδοτεί το κλείσιμο του προγράμματος, το οποίο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2025.

    Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Απριλίου 2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 Ιδίων Μετοχών του Προγράμματος, με την διαδικασία να εκκρεμεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

