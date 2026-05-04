netcompany:-aποκτά-εξ-ολοκλήρου-την-εταιρεία-smarter-airports

Η Netcompany αποκτά πλήρως τη Smarter Airports, μετά από την εξαγορά του μεριδίου της Copenhagen Airports, ενισχύοντας την επένδυσή της στο ψηφιακό μέλλον των αεροδρομίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Smarter Airports ιδρύθηκε το 2020, ως joint venture της Netcompany και της Copenhagen Airports. Στόχος ήταν η δημιουργία της σύγχρονης πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης AIRHART, η οποία συνέβαλε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, αναδεικνύοντάς το ως έναν από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους αερολιμένες παγκοσμίως. Το AIRHART, διασυνδέει και συλλέγει δεδομένα από διαφορετικά συστήματα επιτρέποντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή της και σε άλλα αεροδρόμια διεθνώς, ανταποκρινόμενη σε διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες και υποδομές.

Η αξιοποίηση του AIRHART από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, ενός από τους πιο ψηφιακά εξελιγμένους αερολιμένες στον κόσμο, έχει βελτιώσει σημαντικά την διαχείριση της χωρητικότητας και τη συνολική λειτουργία του. Η επιτυχία της πλατφόρμας προσέλκυσε το ενδιαφέρον κορυφαίων αεροδρομίων της Ευρώπης, όπως του Μονάχου και του Heathrow, τα οποία την υιοθέτησαν για τις δραστηριότητες και την λειτουργία τους.

Μετά την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για το AIRHART, η Smarter Airports εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση. Μέσω της ενοποίησης της ιδιοκτησίας, η Netcompany θα προωθήσει την εμπορική ανάπτυξη της δραστηριότητας, ενώ το Copenhagen Airports θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να επικεντρωθεί στον βασικό του ρόλο.

Ο André Rogaczewski, CEO και συνιδρυτής της Netcompany, δήλωσε:

«Η Copenhagen Airports έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Smarter Airports και στην ανάπτυξη της πλατφόρμας AIRHART, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η συνεργασία μας συνεχίζεται με μια νέα μορφή. Οι συμφωνίες με τα αεροδρόμια του Μονάχου και του Heathrow επιτάχυναν το διεθνές ενδιαφέρον για την πλατφόρμα, και η πλήρης εξαγορά του συνολικού μεριδίου της Smarter Airports από τη Netcompany αναμένεται να αποτελέσει μοχλό περαιτέρω ανάπτυξής μας σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Ο Christian Poulsen, CEO της Copenhagen Airports, δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μαζί με τη Netcompany. Η Smarter Airports είναι πλέον έτοιμη να αναπτυχθεί εμπορικά σε μεγαλύτερη κλίμακα, κάτι που απαιτεί στοχευμένη στρατηγική προσέγγιση, την οποία εμπιστευόμαστε πλήρως στη Netcompany. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στο AIRHART, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.»

Η συνεργασία μεταξύ Netcompany και Copenhagen Airports θα συνεχιστεί και μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η Copenhagen Airports παραμένει βασικός συνεργάτης στην εξέλιξη της πλατφόρμας AIRHART, η οποία αποτελεί κομβικό εργαλείο για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης.