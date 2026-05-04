wall-σε-ελεύθερη-πτώση:-550-μονάδες-κάτω-ο-dow-λόγω-νέων-φόβων-για-κλιμάκωση-ΗΠΑ-Ιράν

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 550 μονάδες στο άνοιγμα της νέας εβδομάδας, την Δευτέρα 4/5, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και οι επενδυτές φοβούνται ότι η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν βαίνει προς νέα κλιμάκωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 557,37 μονάδες ή 1,13%, κλείνοντας στις 48.941,90 μονάδες. Ο S&P 500 έπεσε κατά 0,41% στις 7.200,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 0,19% και διαμορφώθηκε στις 25.067,80 μονάδες.

Τη Δευτέρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν αριθμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού πυραύλων των ΗΑΕ από την έναρξη της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν τον περασμένο μήνα.

Στα ύψη το πετρέλαιο λόγω των εξελίξεων

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 4,39% στα 106,42 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 5,8% στα 114,44 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές της ενέργειας ήδη κινούνταν ανοδικά νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μετά από αντικρουόμενες αναφορές για ιρανική επίθεση σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, καθώς και πληροφορίες ότι πλοίο απομακρύνθηκε από τα Στενά του Ορμούζ.

Η απάντηση του Ιράν

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε ότι εμπόδισε την είσοδο «αμερικανο-σιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στην περιοχή, σύμφωνα με κρατικά μέσα που επικαλέστηκε το Reuters. Παράλληλα, το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού αγνόησε προειδοποιήσεις, χωρίς όμως να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «κανένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού δεν έχει πληγεί».

Σε ανάρτηση της Κυριακής στο Truth Social, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Ελευθερία», που, όπως είπε, αφορά την υποστήριξη των ΗΠΑ για την απελευθέρωση εμπορικών πλοίων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινά τη Δευτέρα.

«Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα πλοία και τα πληρώματά τους να περάσουν με ασφάλεια από τα Στενά», ανέφερε. «Σε κάθε περίπτωση, μας είπαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για ναυσιπλοΐα».

Η ανάρτηση του προέδρου δεν περιείχε λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά από αναφορές ότι το Ιράν είχε λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ σχετικά με νέα πρόταση ειρηνευτικών συνομιλιών. Νωρίτερα, το Ιράν φέρεται να είχε στείλει αναθεωρημένη πρόταση μέσω πακιστανικών μεσολαβητών.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση της Τεχεράνης και ότι η χώρα επιδιώκει συμφωνία «επειδή δεν έχει πλέον στρατιωτική ισχύ».

«Δεν αναμένουμε ότι ο πόλεμος θα λυθεί γρήγορα», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ της Infrastructure Capital Advisors, προσθέτοντας ότι πιθανή λύση δεν φαίνεται να έρχεται σύντομα και ότι μια στρατιωτική κλιμάκωση δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτή από τις αγορές.

Παρά τις ανησυχίες, η αισιοδοξία για τη Μέση Ανατολή και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα έχουν οδηγήσει τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση συνέχισης της σύγκρουσης, ο Χάτφιλντ εκτιμά ότι ο S&P 500 μπορεί να φτάσει τις 8.000 μονάδες έως το τέλος του έτους.

Στον τομέα των logistics, μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά την ανακοίνωση της Amazon ότι ανοίγει το δικό της δίκτυο μεταφορών και διανομής σε επιχειρήσεις. Η GXO Logistics υποχώρησε σχεδόν 18%, ενώ η UPS και η FedEx κατέγραψαν πτώση 10% και 9% αντίστοιχα.