Ακυρώνει το 1,27% του μετοχικού της κεφαλαίου της η ΕΤΕ – Φέρνει buyback 552 εκατ. ευρώ

Στην ακύρωση του 1,27% του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

Στην ακύρωση του 1,27% του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η Εθνική Τράπεζα κατόπιν έγκρισης από τους μετόχους της, στην ετήσια Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2026.

Αναλυτικά, από τα κέρδη χρήσης 2024, η τράπεζα προχώρησε στην υιοθέτηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων ύψους 174 εκατ. ευρώ. Από 4 Ιουνίου 2025 έως και τις 27 Μαρτίου 2026, η τράπεζα απέκτησε 11.580.849 μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς 12,6171 ευρώ και συνολικό κόστος 146,11 εκατ. ευρώ (το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά καθώς απομένουν κάτι λιγότερα από 27,89 εκατ. ευρώ).

Η τράπεζα προχωρά στην ενεργοποίηση ισχυρότερου προγράμματος επαναγοράς ιδίων, συνολικού ύψους 552 εκατ. ευρώ. Τα 252 εκατ. ευρώ αφορούν το πλαίσιο επιβράβευσης από κέρδη χρήσης 2025, ενώ τα 300 εκατ. ευρώ που θα προστεθούν αφορούν ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου. Το εύρος τιμών για την αγορά μετοχών είναι από 1 – 30 ευρώ, και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2028. Από το πρόγραμμα των 252 εκατ. ευρώ, μετοχές αξίας 20 εκατ. δεν θα ακυρωθούν, αλλά θα διατεθούν δωρεάν σε ανώτατα στελέχη και εργαζομένους.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, δηλαδή εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη φυσική παρουσία των Μετόχων στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, 10 442, παρέστησαν, αυτοπροσώπως

ή με αντιπρόσωπο:

– για τα θέματα 1, 3-7, 9-11, 13β της Ημερήσιας Διάταξης, Mέτoχoι πoυ εκπρoσωπoύv 707.161.614 κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 914.715.1531 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,73% επί του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλαδή πάνω από το 1/5 τoυ μετοχικού κεφαλαίου.

– για τo θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης, Mέτoχoι πoυ εκπρoσωπoύv 707.161.614 κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 914.715.1532 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,73% επί του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλαδή πάνω από το 1/2 τoυ μετοχικού κεφαλαίου.

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ήταν 707.161.614, ήτοι ποσοστό 77,31% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συvεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, τους Ν. 4548/2018, Ν. 3864/2010 και Ν. 5131/2024, όπως ισχύουν, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις: