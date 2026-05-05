    Ανατολική Μεσόγειος: Συνομιλία Παπασταύρου με τον γραμματέα του EMGF για την ενέργεια

    Τις διεθνείς εξελίξεις και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Οσάμα Μομπάρεζ, Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum.

    Όπως σημειώνει ο κ. Παπασταύρου, το EMGF αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής.

    Η Ελλάδα, ασκώντας την Προεδρία του Οργανισμού, επιβεβαιώνει τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση κοινής περιφερειακής στρατηγικής. Συμμετέχουν, επίσης, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία, η Γαλλία και η Παλαιστίνη.

