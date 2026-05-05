Ανδρουλάκης-για-marfin:-16-χρόνια-μετά-τη-δολοφονική-επίθεση,-το-συλλογικό-τραύμα-παραμένει-ανοιχτό

Στη μαύρη επέτειο από τη συμπλήρωση δεκαέξι χρόνων από τη Marfin αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό».

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Τρεις συνάνθρωποί μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σημειώνει ότι «η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία».

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση* είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

