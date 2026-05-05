Ανοδικά-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-της-wall-street

Με άνοδο έκλεισαν τη συνεδρίαση στη Wall Street και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε μια σειρά ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων. Μάλιστα, οι S&P 500 και Nasdaq κατέρριψαν νέα επίπεδα ρεκόρ.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε 0,81% κλείνοντας στο νέο ιστορικό υψηλό των 7.259,22 μονάδων, αφού κατέγραψε και νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,03%, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά και κλείνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 25.326,13 μονάδων. Ο Dow Jones πρόσθεσε 356,35 μονάδες ή 0,73%, τερματίζοντας στις 49.298,25 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, ενισχύοντας τις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στα 102,27 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια brent υποχώρησαν κατά 3,99% και έκλεισαν στα 109,87 δολάρια.

Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη εν μέσω νέων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία «σίγουρα ισχύει» και ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αμερικανικά αντιτορπιλικά, έχουν ήδη διαπλεύσει με ασφάλεια τα Στενά, δείχνοντας ότι η δίοδος είναι ανοικτή».

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα «καθοδηγήσουν» εγκλωβισμένα πλοία μέσω των Στενών.

Στην ανοδική πορεία των μετοχών συνέβαλε επίσης μια ακόμη σειρά καλύτερων του αναμενομένου τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά, οι μετοχές της DuPont ενισχύθηκαν κατά 8% αφού τα αποτελέσματα και τα έσοδα πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Οι μετοχές της βελγικής ζυθοποιίας Anheuser-Busch InBev που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ σημείωσαν επίσης άνοδο 8% μετά τα ισχυρά αποτελέσματά της.

Η Palantir Technologies αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς οι μετοχές της υποχώρησαν περίπου 7%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, με τα έσοδα να καταγράφουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2020. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους.

Μέχρι στιγμής, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

«Έχουμε δει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα όχι μόνο από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αλλά και από το σύνολο του S&P 500, ακόμη και από δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζακάρι Χιλ, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Horizon Investments.

Σε συνδυασμό με την πεποίθηση της αγοράς ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν «επιθυμούν κάποια μορφή επίλυσης της σύγκρουσης», αυτό εξηγεί γιατί η αγορά κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πρόσθεσε.

«Η αγορά σε μεγάλο βαθμό έχει ξεπεράσει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε. «Θα απαιτούνταν μια ουσιαστική αλλαγή στα δεδομένα επί του πεδίου ή μια πολύ μεγάλη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για να επανέλθει η αγορά στην πλήρη ένταση αυτής της σύγκρουσης».