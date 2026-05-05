Αυτιάς-σε-Κομισιόν:-Να-χρηματοδοτηθούν-πρότυπα-κέντρα-για-παιδιά-και-γονείς-ΑμεΑ

Τη χρηματοδότηση «πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑμεΑ», ζήτησε με ερώτησή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιορτ Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο κ. Αυτιάς τονίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης πολλών αιτημάτων από γονείς παιδιών ΑμεΑ και από αντίστοιχους συλλόγους, οι οποίοι του επισήμαναν ότι «αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι δεν θα βρίσκονται πια στη ζωή, καθώς αυτά θα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υποστήριξη».

Οι γονείς, λοιπόν, όπως σημειώνεται, «καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά, ώστε τα πρότζεκτ που έχουν καταθέσει στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των παιδιών τους, να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση». Να στηρίξει, δηλαδή, «αυτήν την κοινωνική αναγκαιότητα»

Το κείμενο της ερώτησης του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γ. Αυτιά, έχει ως εξής:

«Χιλιάδες γονείς παιδιών ΑμεΑ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή. Αναζητούν λύσεις στο τραύμα και στο αίσθημα εγκατάλειψης που θα βιώσουν τα παιδιά τους.

Οι γονείς των Ατόμων με Αναπηρία, εμπιστευόμενοι την ευαισθησία σας, σας θέτουν τα εξής αιτήματα:

Να χρηματοδοτήσετε πρότυπα κοινωνικά κέντρα. Ήδη, έχουν τεθεί υπόψη των κυβερνήσεων (κρατών-μελών) της EE υποδειγματικά πρότζεκτ. Γονέας και παιδί γερνούν μαζί και το παιδί συμμετέχει μέχρι τέλους στη ζωή του γονέα του, ο οποίος γίνεται θυσία για εκείνο και η δομή θα εγγυάται τη συνέχεια της φροντίδας.

Να παρέχετε κονδύλια για τη δημιουργία πρότυπων κέντρων εκπαίδευσης γονέων με παιδιά ΑμεΑ.

Να θεσπίσετε πανευρωπαϊκά τον θεσμό του προσωπικού βοηθού για άτομα ΑμεΑ εντός των δομών διαβίωσης και να παρέχετε την ανάλογη οικονομική υποστήριξη.

Να χρηματοδοτήσετε τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά ΑμεΑ, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος, εθελοντής ή και φροντιστής.

Να καθιερώσετε τη 14η Μαΐου ως πανευρωπαϊκή ημέρα μητέρας παιδιού ΑΜΕΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Θα στηρίξει οικονομικά αυτή την εξόχως ανθρώπινη προσπάθεια;

– Θα δώσει το πράσινο φως, ώστε τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν με ευρωπαϊκά κονδύλια αυτήν την κοινωνική αναγκαιότητα;».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.