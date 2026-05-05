Γαλλία:-Ο-Μακρόν-προτείνει-τον-συνεργάτη-του,-Εμανουέλ-Μουλάν,-για-κεντρικό-τραπεζίτη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει να προτείνει τον πρώην επικεφαλής του προσωπικού του, Εμανουέλ Μουλάν, ως τον επόμενο διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, ανακοίνωσε την Τρίτη το Ελιζέ, εκμεταλλευόμενος την πρόωρη κενή θέση για να εγκαταστήσει έναν έμπιστο σύμμαχο ενόψει των εκλογών του 2027 που η άκρα δεξιά θα μπορούσε να κερδίσει.

Ο Μακρόν διόρισε νέο επικεφαλής προσωπικού την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 57χρονο Μουλάν να αντικαταστήσει τον νυν Διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό. Ο Βιλερουά δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι θα παραιτηθεί τον Ιούνιο, ένα χρόνο πριν από το τέλος της θητείας του.

Ο Μουλάν, ένας βετεράνος διαχειριστής κρίσεων, δεν έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημόσια απόψεις για τη νομισματική πολιτική. Ωστόσο, ως ένας απόλυτος άνθρωπος των εσωτερικών τμημάτων του οικονομικού κατεστημένου της Γαλλίας, είναι απίθανο να αποτελέσει μια απότομη ρήξη με την προσέγγιση του Βιλερουά, ο οποίος θεωρείται ήπιος ως προς τα επιτόκια.

Ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, ο ρόλος έχει βαρύτητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πιθανές αντιδράσεις

Ο διορισμός του Μουλάν πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Είναι πιθανό να προκαλέσει ισχυρή πολιτική αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης -ιδίως το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό- που κατηγορούν τον Μακρόν ότι κάνει ελιγμούς για να τοποθετήσει πιστούς οπαδούς του σε βασικούς θεσμούς πριν από τη λήξη της θητείας του το επόμενο έτος.

Οι νομοθέτες μπορούν να μπλοκάρουν τον διορισμό του Μουλάν εάν μια συνδυασμένη πλειοψηφία τριών πέμπτων ψηφίσει κατά του διορισμού στις οικονομικές επιτροπές της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας.

Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλάν

Ο Μουλάν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής της Γαλλίας, με καριέρα που εκτείνεται στα δημόσια οικονομικά, τη δημόσια διοίκηση και την εκτελεστική εξουσία.

Απόφοιτος έγκριτων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως το Sciences Po, το Essec Business School και την Ecole Nationale d’Administration, ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Αργότερα κατείχε θέσεις στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον και ως γενικός γραμματέας της Λέσχης των Παρισίων, η οποία συντονίζει την αναδιάρθρωση χρέους για κυρίαρχα κράτη.

Στη συνέχεια εργάστηκε για την νυν πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, πριν γίνει βασικός οικονομικός σύμβουλος του τότε προέδρου Νικολά Σαρκοζί κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Αφού ο σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ νίκησε τον Σαρκοζί το 2012, ο Μουλάν μετακινήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, κατέχοντας ανώτερες θέσεις στην Eurotunnel και στην ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca, πριν επιστρέψει στην κυβέρνηση το 2017 ως επικεφαλής του προσωπικού του υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

Τον Νοέμβριο του 2020, διορίστηκε επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, όπου βοήθησε στη διαμόρφωση των αντιδράσεων της Γαλλίας στην κρίση COVID-19, στα σοκ του πληθωρισμού και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενισχύοντας τη φήμη του ως αξιόπιστου διαχειριστή κρίσεων.

Τον Ιανουάριο του 2024, έγινε επικεφαλής του προσωπικού του τότε πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο Μακρόν τον διόρισε γενικό γραμματέα του Ελιζέ τον Απρίλιο του 2025, διαδεχόμενος τον μακροχρόνιο σύμμαχο του προέδρου, Αλεξί Κόλερ.

- Reuters