«Δεν-έχουμε-ξεκινήσει-ακόμα»:-Το-Ιράν-απειλεί-τις-ΗΠΑ-για-το-Ορμούζ-και-χαρακτηρίζει-«αμυντικά»-τα-χτυπήματα-στον-Κόλπο

Καθώς η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται εκ νέου, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι διαθέτει επιπλέον μέσα για να δυσκολέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν απειληθεί ο έλεγχός της στην περιοχή και στέλνει μήνυμα ότι είναι έτοιμη να συγκρουστεί για τη διατήρησή της.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ επανέλαβε ότι η χώρα του σκοπεύει να διατηρήσει το νέο «status quo» στα Στενά, επιβάλλοντας τον έλεγχό της ακόμη κι αν αυτό θεωρείται «απαράδεκτο» από τις ΗΠΑ. «Δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη», προειδοποίησε.

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد. خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026

Επιδιώκοντας να καταγράψουν επιτυχίες μετά από σημαντικές απώλειες στον πόλεμο, Ιρανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα διατηρήσει τον έλεγχο των κρίσιμων θαλάσσιων διαύλων.

Το μήνυμα του Γκαλιμπάφ, που δημοσιεύτηκε εν μέσω διαπραγματεύσεων και μία ημέρα μετά από συγκρούσεις στο Ορμούζ, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης. Το σαββατοκύριακο, ένας ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι νέα σύγκρουση είναι «πιθανή», προσθέτοντας ότι «προγραμματίζονται αιφνιδιαστικά μέτρα για τον αντίπαλο, πέρα από κάθε φαντασία».

Οι προειδοποιήσεις αυτές επαναλαμβάνουν δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παρουσίασε το όραμά του για την περιοχή, με «νέα διαχείριση» της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Ιρανοί αξιωματούχοι κατέστησαν, πάντως, σαφές στο Al Jazeera ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να προσέχουν μην παρασυρθούν ξανά σε τέλμα από κακόβουλους συνεργάτες.

Οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες ήταν «αμυντικές», λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε, στο μεταξύ, ότι οποιαδήποτε επίθεση σε χώρες της περιοχής γίνεται στο πλαίσιο αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές που διευκολύνουν επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς καμία χώρα της περιοχής», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση Press TV. «Ο μόνος λόγος που στοχοποιούμε εδάφη τους είναι η ανάγκη να αμυνθούμε απέναντι σε ενεργή επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι είναι πλέον «κοινό μυστικό» πως οι ΗΠΑ αξιοποίησαν στρατιωτικές βάσεις και υλικοτεχνική υποστήριξη από ορισμένες χώρες της περιοχής για επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

«Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί παράγοντα αστάθειας και δεν προσφέρει τίποτε άλλο πέρα από ανασφάλεια», ανέφερε, σύμφωνα με το Press TV.

Επιθέσεις στα Εμιράτα

Τη Δευτέρα, η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναχαίτισε 12 βαλλιστικούς πυραύλους, 3 πυραύλους κρουζ και 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Δεν έγινε άμεσα γνωστό πόσα από τα βλήματα καταστράφηκαν.

Νωρίτερα, οι αρχές στο εμιράτο της Φουτζέιρα ανακοίνωσαν ότι επίθεση με drone σε πετρελαϊκό λιμάνι προκάλεσε πυρκαγιά και τραυμάτισε τρεις Ινδούς υπηκόους. Τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απαράδεκτη παραβίαση».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, σύστημα αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων στον εναέριο χώρο των ΗΑΕ.