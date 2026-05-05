Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ακρίβεια βασικό πρόβλημα – Τι απαντούν οι πολίτες για εκλογές

Σε ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση ψήφου διατηρείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 31,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται 16,8 μονάδες πίσω, στο 14,4%.
Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση, με 9,4% και τέταρτο η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 8,2%.
Η ακρίβεια το βασικό πρόβλημα για τους πολίτες
Παρ’ ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ποσοστά της πάνω από το 30%, όπως και τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ σε υπερδιπλάσια νούμερα, το βασικό πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και κατ’ επέκταση το επίπεδο διαβίωσης.
Πάνω από τους μισούς πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, απάντησαν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η οικονομία.
Ζητούμενο η σταθερότητα – Πότε να γίνουν οι εκλογές
Από τις απαντήσεις που έδωσαν όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτει ότι το ζητούμενο της πλειοψηφίας είναι η σταθερότητα.
Ωστόσο, στην ερώτηση για το πότε να γίνουν οι εκλογές, οι απόψεις μοιράζονται στα τρία. Το 39,3% απάντησε ότι θέλει οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η τετραετία της κυβέρνησης. Το 28,4% θέλει οι εκλογές να γίνουν άμεσα, ενώ το 24,6% θέλει οι εκλογές να γίνουν το Φθινόπωρο.
Οι τάσεις για τα «κόμματα» Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού
Η δημοσκόπηση της Opinion Poll παρουσιάζει και τις τάσεις για τα υπό σύσταση κόμματα των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.
