Διήμερη-επίσκεψη-Μητσοτάκη-σε-Άμπου-Ντάμπι-και-Ιορδανία

Σήμερα, Τρίτη, ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση, το απόγευμα, το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Aύριο Τετάρτη 5 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμμάν της Ιορδανίας προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας -Κύπρου – Ιορδανίας.

Στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων, τόσο στο Αμπού Ντάμπι όσο και στο Αμμάν της Ιορδανίας, θα είναι οι καταιγιστικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και το τι μέλλει γενέσθαι με τα Στενά του Ορμούζ για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα πρωταγωνιστήσει σε μία διεθνή κίνηση που σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

