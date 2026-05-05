ΔΝΤ:-Στηρίζει-Ελλάδα-και-Γαλλία-για-την-αναβολή-της-πληρωμής-του-ευρωπαϊκού-χρέους-για-τον-covid

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών, αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα, για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρουσιάσει πέρυσι μια φιλόδοξη δημοσιονομική πρόταση για την περίοδο 2028–2034, η οποία περιλάμβανε την αποπληρωμή δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το σχέδιο αυτό απαιτεί την έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κρατών-μελών.

Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα, ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η Ένωση θα πρέπει να καθυστερήσει τις αποπληρωμές, μια θέση που υποστηρίζουν ενεργά χώρες όπως η Γαλλία και η Ελλάδα. Το ΔΝΤ εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται με αυτή την προσέγγιση.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, Όγια Τζελασούν, δήλωσε σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες ότι η αναβολή αποτελεί «μια καλή επιλογή στο πλαίσιο της αύξησης των δαπανών για τα λεγόμενα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά». Παράλληλα, σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συνδυαστεί με «νέες πηγές εσόδων».

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η ΕΕ προχώρησε σε δανεισμό άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ετήσιες αποπληρωμές ύψους 25–30 δισ. ευρώ από το 2028.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ιδέα της ταχείας αποπληρωμής, χαρακτηρίζοντάς την «ανόητη». Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Ελλάδα, πρότεινε είτε την επιμήκυνση του χρέους είτε την έκδοση νέων ευρωπαϊκών ομολόγων.

Την ίδια θέση εξέφρασε και ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευελιξίας στη διαχείριση του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Η Γαλλία εδώ και χρόνια υποστηρίζει την ενίσχυση του κοινού δανεισμού της ΕΕ, με στόχο τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων επενδύσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής συνοχής.