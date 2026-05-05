Επέκταση-της-ειδικής-φορολόγησης-και-για-εργαζόμενους-στο-Δημόσιο

Την επέκταση της δυνατότητας υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1138/2026).

Πλέον, το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα αφορά και σε φυσικά πρόσωπα, που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό Δημόσιο.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για:

α) νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά

β) αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28/7/2025 (ημερομηνία κατάργησης της παρ.6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ)

γ) εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28/7/2025.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521, (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση και μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα λόγω μισθωτής εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.