Επίθεση-με-drone-από-το-Ιράν:-Φωτιά-σε-πετρελαϊκή-εγκατάσταση-στα-Εμιράτα,-αλλεπάλληλοι-συναγερμοί-στο-Ντουμπάι

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς να κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα, στα Εμιράτα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί που νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.

Οι επιθέσεις κλιμακώνουν επικίνδυνα την κρίση στην περιοχή και ίσως θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα κάποια απάντηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στρατιωτική πηγή από τα Εμιράτα ανέφερε μάλιστα στο CNN πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αναμένεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες 24 ώρες.

Δείτε φωτογραφία από την επίθεση:

Το απόγευμα της Δευτέρας ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός ζητώντας από τους κατοίκους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν και νέα άνοδο μετά τις επιθέσεις και ειδικά αυτή στο Ομάν, με τον τιμή του μπρεντ να σκαρφαλώνει πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι.

تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية. وتنوه الوزارة الجمهور الكريم… pic.twitter.com/LqHJ5oLzL9 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι «εντοπίστηκαν τέσσερα περιφερόμενα πυρομαχικά [πρόκειται για τα drone αυτοκτονίας] που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

» Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

» Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων».

وصلت الرسالة إلى منتهاها؛ سنريهم من الآيات ما يزلزل الأقدام ويغير خارطة الأوهام. — العميد إبراهيم ذو الفقاري (@Ibrahim_alFiqar) May 4, 2026

Τι σημαίνει η επίθεση του Ιράν

Μια πρώτη εικόνα για τα κίνητρα της Τεχεράνης πίσω από τις επιθέσεις δίνει ένα αινιγματικό μήνυμα ανώτατου αξιωματούχου που γράφει ότι «το μήνυμα έφτασε στον προορισμό του. Θα τους δείξουμε τέτοια σημάδια που θα τρέμουν τα πόδια τους και θα αλλάξει ο χάρτης των ψευδαισθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη της «επιχείρησης Ελευθερία» για την απομάκρυνση των πλοίων τρίτων χωρών που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Λόλπο μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία άφησε να εννοηθεί ότι γίνεται σε συνεννόηση με το Ιράν, το οποίο λίγο αργότερα διέψευσε ότι έχει κάποια εμπλοκή.

Γιατί προχώρησε το Ιράν σε αυτή την επίθεση έπειτα από την εκεχειρία, εξηγεί σε μια πρώτη ανάλυσή του το Al Jazeera.

Όπως η επίθεση στη Φουτζάιρα, είναι «συνέχεια της τακτικής της Τεχεράνης να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο» μετά από επιθέσεις εναντίον της από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη θεωρεί πως η Επιχείρηση Ελευθερία που εξήγγειλε ο Τραμπ είναι «παραβίαση της εκεχειρίας» αναφέρει το Al Jazeera και προσθέτει ότι «το Ιράν αντιδρά σε αυτό με επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και τώρα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ.

Συναγερμοί στο Ντουμπάι

Ο εφιάλτης των πυραυλικών επιθέσεων επέστρεψε στο Ντουμπάι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του εμιράτου.

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (4/5, 15:00 στην Ελλάδα), χιλιάδες πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μία επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας, η οποία έκανε λόγο για πιθανή απειλή από πυραύλους και καλούσε σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιούσε ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών» και καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο.

JUST IN: 🇦🇪 Missile warning issued in Dubai, UAE for the first time in a month. pic.twitter.com/2jnlVgewQl — BRICS News (@BRICSinfo) May 4, 2026

Παράλληλα, συστήνεται να απομακρυνθούν από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να αναμένουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. Η ειδοποίηση φέρει την υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών (MOI), γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο αυξημένου συναγερμού.

Κατά τις 19:00 (τοπική ώρα) στάλθηκε και άλλη επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας στα κινητά των πολιτών του Ντουμπάι με το ίδιο περιεχόμενο.

After the earlier alert was cancelled, new alert issued for Dubai as the UAE’s air defenses work to intercept a presumed Iranian missile. https://t.co/DZUHRRwTjQ — Aaron (@RealAaronGoren) May 4, 2026

Λίγο μετά τις 19:20 (τοπική ώρα) στάλθηκε και τρίτο μήνυμα προειδοποίησης για να ακολουθήσουν άλλα δύο μετά τις 21:00.