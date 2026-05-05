Επερώτηση-ΠΑΣΟΚ-για-Ταμείο-Ανάκαμψης:-Ποτέ-άλλοτε-τόσα-πολλά-χρήματα-για-τόσο-μικρό-αποτέλεσμα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη, προχώρησε σε κατάθεση επίκαιρης επερώτησης προς την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη.

Το αντικείμενο της επερώτησης αφορά τον κυβερνητικό απολογισμό και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χαρακτηρίζουν ως «χαμένη ευκαιρία» για την Ελλάδα.

Στην αναλυτική τους επερώτηση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ παραθέτουν εκτενή στοιχεία και επισημαίνουν ότι, παρά τον πρωτοφανή όγκο χρηματοδότησης, το αποτύπωμα του Ταμείου στη χώρα παραμένει περιορισμένο. Όπως αναφέρουν, «ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα».

Επιπλέον, υπογραμμίζουν πως σε μια χώρα όπου η ανάκαμψη υπονομεύεται από τη χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό κόστος ζωής, το Ταμείο των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν κατάφερε να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Οι βουλευτές σημειώνουν ότι η κυβέρνηση, παρά τις διακηρύξεις, δεν αξιοποίησε αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους.

Παράλληλα, αναδεικνύουν ότι το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνέχισε να αποκλείεται από τη χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή, βασικές υποδομές, όπως τα δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης και σιδηροδρόμων, παραμένουν προβληματικές ή ανύπαρκτες. Η στεγαστική κρίση, σύμφωνα με την επερώτηση, επιδεινώνεται διαρκώς, ενώ τα έργα που ξεκίνησαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο δεν ολοκληρώθηκαν ούτε συνδέθηκαν άμεσα με αυτό.

Οι βουλευτές του Κινήματος τονίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη χρημάτων, αλλά ο τρόπος και οι αποδέκτες της αξιοποίησής τους. Όπως αναφέρεται, όταν ένα ιστορικό χρηματοδοτικό εργαλείο αναπαράγει το ίδιο μοντέλο που υποτίθεται ότι θα άλλαζε, πρόκειται για πολιτική επιλογή και όχι για χαμένη ευκαιρία.

Η επερώτηση επισημαίνει ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» δεν υπήρξε ούτε εθνικό ούτε σχέδιο, αλλά αποτέλεσε αντικείμενο διαχείρισης από περιορισμένο κύκλο προσώπων και εταιρειών, με αποκλεισμό της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της διακομματικής συνεννόησης. Το σκέλος των δανείων, όπως αναφέρεται, παραχωρήθηκε στις τράπεζες, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός τις μικρομεσαίες.

Τονίζεται, επίσης, ότι το σημερινό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης έχει διαφοροποιηθεί αρνητικά σε σχέση με το αρχικό, με διαρκείς μειώσεις στόχων και απεντάξεις μέτρων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υστέρηση στην επίτευξη οροσήμων.

Οι βουλευτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξέλιξη του σχεδίου, τα έργα που απεντάχθηκαν και τα ορόσημα που δεν υλοποιήθηκαν. Καταλήγουν επισημαίνοντας πως η ώρα του απολογισμού για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει έρθει, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τη «χαμένη μοναδική ευκαιρία» που παρουσιάστηκε στη χώρα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.