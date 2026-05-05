Επιδότηση-diesel-στην-αντλία:-Κερδίζει-έδαφος-η-παράταση-του-μέτρου

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τις τιμές της αμόλυβδης να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Mε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 111 με 112 δολάρια το βαρέλι και τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς να κάνουν λόγο για ακόμα υψηλότερες τιμές το επόμενο χρονικό διάστημα, το οικονομικό επιτελείο ήδη μελετά τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια και την «ελάφρυνση» της τσέπης των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αρμόδιες πηγές σημείωναν ότι προτεραιότητα θα δοθεί στην συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία και μετά το Μάιο καθώς έχει αποδειχθεί ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλλει στη συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 2 ευρώ.

Δεδομένου ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, δεν αποκλείεται το μέτρο να παρατείνεται μήνα – μήνα ανάλογα με τις εξελίξεις. Αντίθετα μικρότερες είναι οι πιθανότητες για ένα νέο fuel pass.

Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου, όπως είπε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης προσερχόμενος χθες στη συνεδρίαση του Eurogroup. «Το βάθος των επιπτώσεων θα αποτελέσει από μόνο του την καθοριστική παράμετρο σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου που θα δούμε τους επόμενους μήνες» δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά.

Βασικό καύσιμα για φορτηγά και όχι μόνο

Το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εφαρμόστηκε αρχικά από την 1η Απριλίου με κόστος περίπου 50 εκατ. ευρώ και επεκτάθηκε για τον μήνα Μάιο με δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ. Η παράταση του συγκεκριμένου μέτρου συμβάλλει τόσο στη μείωση του κόστους σε επίπεδα αντλίας όσο και οριζόντια στην αγορά.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί το βασικό καύσιμο για τα φορτηγά που μετακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα. Ο περιορισμός της ανόδου της τιμής συμβάλλει στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και κατ΄ επέκταση την τελική τιμή κάθε προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Από τα τρόφιμα μέχρι τα καταναλωτικά προϊόντα, καθώς το κόστος μεταφοράς αποτελεί βασικό συντελεστή διαμόρφωσης των τιμών.

Αντίστοιχα, ταξί, τουριστικά λεωφορεία και μεγάλο μέρος των επαγγελματικών οχημάτων κινούνται με ντίζελ, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδότηση μεταφράζεται σε μικρότερη αύξηση του κόστους μετακίνησης.