«Εύθραυστη» ισορροπία στο Χρηματιστήριο – Προϋπόθεση για σταθεροποίηση οι 2.200 μονάδες

Με χαρακτηριστικά αβεβαιότητας και χωρίς σαφή κατεύθυνση εισέρχεται σήμερα, Τρίτη (5/5), η αγορά στη συνεδρίαση, καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται διαρκώς από κλάδο σε κλάδο χωρίς να δημιουργείται ενιαία τάση, σε μία εικόνα που θυμίζει περισσότερο «μοίρασμα θέσεων» παρά καθαρή τοποθέτηση, με τους επενδυτές να διατηρούν ρευστότητα και να κινούνται ευκαιριακά.

Στα κρίσιμα σημεία παρακολούθησης, ο ΓΔ που – μετά την χθεσινή άνοδο κατά 0,75% στις 2.205,04 μονάδες – δεν βρίσκεται σε ξεκάθαρη τάση, αλλά σε φάση συσσώρευσης. Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι κινήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και χωρίς συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζητούμενο δεν είναι απλώς μια διάσπαση επιπέδων, αλλά η ικανότητα της αγοράς να διατηρήσει κατεύθυνση για περισσότερες από 1–2 συνεδριάσεις.

Οι εξελίξεις στα θέματα του Ιράν και των τιμών του πετρελαίου είναι καθοριστικές, με το περιβάλλον να μην είναι ξεκάθαρα αρνητικό ή θετικό, είναι ασταθές και μη γραμμικό. Οι αγορές αντιδρούν έντονα σε ειδήσεις, αλλά χωρίς συνέχεια, δημιουργώντας απότομες κινήσεις και άμεσες αναστροφές.

Στις ΗΠΑ, δείκτες όπως ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite παραμένουν κοντά σε υψηλά επίπεδα, αλλά η συμπεριφορά τους δείχνει ότι οι επενδυτές μειώνουν ρίσκο επιλεκτικά και όχι συνολικά. Δεν υπάρχει πανικός, αλλά παρατηρείται σταδιακή διανομή.

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο εύθραυστη, με αυξημένη ευαισθησία σε ενέργεια, επιτόκια και γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι κινήσεις είναι πιο αδύναμες και χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Στο ΧΑ οι Motor Oil και Helleniq Energy λειτουργούν και ως βραχυπρόθεσμες επιλογές.

Εν τω μεταξύ, η ΔΕΗ προσελκύει κεφάλαια που σχετίζονται με μεγάλα επενδυτικά σενάρια, ωστόσο η αγορά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για συσσώρευση θέσεων ή απλή ανακατανομή.

Και η Trastor ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €75 εκατ. και χωρίς δικαίωμα προτίμησης, μέσω δημόσιας και διεθνούς προσφοράς.

Στη χθεσινή (4/5) συνεδρίαση οι αγοραστές ανέλαβαν με το ξεκίνημα την υπεροπλία και από τα πρώτα λεπτά οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2223 μονάδων. Ακολούθησε μεταβλητότητα στη συνέχεια καθώς τα blue chips κινήθηκαν και στις δύο κατευθύνσεις, θετική και αρνητική, με τους αγοραστές ωστόσο να υπερισχύουν ως τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,849% με το ελληνικό χρηματιστήριο να κινείται αντίρροπά σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες που υποχωρούσαν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,09%) κατέγραψε οριακές απώλειες με την Alpha (+1,18%) να υπεραποδίδει αλλά τη Eurobank (-2,04%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,54%), η Helleniq Energy (+2,69%), η ΕΕΕ (+1,11%), η ΜΟΗ (+1,84%), η Allwyn (+5,70%), η Cenergy (+2,94%), ο Ελλάκτωρ (+3,34%), η Metlen (+2,34%), η Βιοχάλκο (+4,90%) αλλά και η ACAG (+2,81%) με την Αβαξ (+3,93%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΑΔΜΗΕ (-0,76%), το Jumbo (-1,89%), η Aegean (-1,35%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,36%).

Απολογιστικά, 71 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν.

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οι τιμές του πετρελαίου αναρριχώνται ψηλότερα (στα $114/βαρέλι το brent). Με ανακούφιση αλλά και επιφυλακτικότητα αντέδρασαν οι αγορές στην είδηση της επιχείρησης «ελευθερία».

Ο Γ.Δ. έκλεισε με θετικό πρόσημο, ωστόσο για την σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας απαιτείται η υπέρβαση των 2218 και στη συνέχεια των 2234 μονάδων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αγορά κινείται σε φάση εύθραυστης ισορροπίας, με επιλεκτικές τοποθετήσεις να στηρίζουν τον δείκτη αλλά χωρίς ευρεία συμμετοχή. Η διατήρηση των 2.200 μονάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για σταθεροποίηση, ενώ η απουσία ηγετικού κλάδου και η εξάρτηση από το διεθνές περιβάλλον διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα.