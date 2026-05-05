Η εκδοχή της «Pentagon Pizza Theory» στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Πώς η τεχνολογία αυξάνει τις ώρες εργασίας… και ανοίγει την όρεξη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει την εργασία σε θέσεις γραφείου πιο αποτελεσματική, υποστηρίζουν όσοι εστιάζουν στον θετικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι διατροφικές συνήθειες των εργαζομένων μπορεί να λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Όταν εταιρείες όπως οι Atlassian, Block και Snap ανακοίνωσαν εκτεταμένες απολύσεις επικαλέστηκαν όλες την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού τους.

Όμως τα δεδομένα από της πλατφόρμας παροχών και παράδοσης εταιρικών γευμάτων Sharebite υποδηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται τελικά να κρατάει στο γραφείο κάποιους εργαζόμενους περισσότερες ώρες.

Η πολλή δουλειά ανοίγει την όρεξη

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο αριθμός των παραγγελιών πελατών που έγιναν τα Σάββατα υπερδιπλασιάστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025. Οι παραγγελίες που έγιναν μετά τις 6 μ.μ. τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα αυξήθηκαν κατά 57% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ συνολικά οι χρήστες αυξήθηκαν κατά 36%.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι σημειώνεται μια δυσανάλογη αύξηση της δραστηριότητας εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, σε μια παραλλαγή της «Pentagon Pizza Theory».

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, κάθε φορά που συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός, στο οποίο εμπλέκονται οι ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, οι εργαζόμενοι στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο μένουν έως αργά το βράδυ στα γραφεία τους. Και έτσι αυξάνονται οι παραγγελίες, ιδίως πίτσας.

Τα ευρήματα της Sharebite έρχονται σε μια περίοδο που πολλές εταιρείες έχουν εντείνει την πίεση στους εργαζομένους να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων συνδέοντας τη χρήση της με αξιολογήσεις απόδοσης που επηρεάζουν τις αυξήσεις και τις προαγωγές.

Μιλώντας στο Business Insider ο διευθύνων σύμβουλος της Sharebite, Ντίλιπ Ράο, πρώην τραπεζίτης στη Wall Street, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αύξησης των παραγγελιών εκτός του συνηθισμένου ωραρίου μεταξύ των πελατών του – που είναι εκατοντάδες εταιρείες διαφόρων μεγεθών, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών – και της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Με βάση τα δεδομένα από την πελατειακή μας βάση επιχειρήσεων τους τελευταίους 12 έως 18 μήνες, δεν βλέπουμε τους ανθρώπους να εργάζονται λιγότερο», είπε. «Αν μη τι άλλο, η δραστηριότητα επεκτείνεται μέσα στην ημέρα αλλά και τα Σαββατοκύριακα», πρόσθεσε συνδέοντας την αύξηση των βραδινών παραγγελιών με την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις εταιρείες.

«Αυτό μοιάζει περισσότερο με μια αλλαγή στον τρόπο που γίνεται η εργασία παρά με μια μείωση της ίδιας της εργασίας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα υπογραμμίζουν πόσο απαραίτητο παραμένει το ανθρώπινο ταλέντο καθώς οι εταιρείες υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Πώς επηρεάζει η τεχνολογία για την εργασία

Στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνει το φόρτο εργασίας των εργαζομένων, καταλήγουν αρκετές μελέτες. Για παράδειγμα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review τον Φεβρουάριο διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών και εργάζονται περισσότερες ώρες από εκείνους που δεν το κάνουν.

Μια άλλη έκθεση που δημοσιεύθηκε φέτος από ερευνητές του UC Berkeley κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα. Βασιζόμενοι σε μια οκτάμηνη μελέτη εργαζομένων σε μια μικρή αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι εργαζόμενοι εκτελούσαν αρκετά καθήκοντα ταυτόχρονα, αναλάμβαναν ευρύτερες ευθύνες και εργάζονταν περισσότερες ώρες — συχνά χωρίς να τους ζητηθεί.

Αντίστοιχα, έκθεση του 2025 που δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών συνέδεσε τη μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη με περισσότερες ώρες εργασίας και μειωμένο ελεύθερο χρόνο. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμπληρώνει την ανθρώπινη εργασία αντί να την αντικαθιστά.

Γιατί αυξάνονται οι ώρες εργασίας

Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εργάζονται περισσότερες ώρες για διάφορους λόγους, που σχετίζονται ή όχι με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα τελευταία χρόνια, οι εργοδότες δίνουν προτεραιότητα στα μετρήσιμα αποτελέσματα έναντι της αφοσίωσης και της αύξησης των προσδοκιών απόδοσης. Αυτές οι αλλαγές, μαζί με τις περικοπές στα προνόμια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα βασικά οφέλη, αντικατοπτρίζουν μια αγορά εργασίας στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν λιγότερη δύναμη από ό,τι στο παρελθόν για να αποφύγουν τις υπερωρίες.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη, η υιοθέτησή της σχετίζεται με περισσότερες ώρες εργασία για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει σφάλματα. Αφού τη χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κείμενο, κώδικα ή να δημιουργήσουν μια εικόνα, οι χρήστες πρέπει να ελέγξουν τα αποτελέσματα για να διασφαλίσουν την ακρίβειά τους — και η διόρθωση λαθών απαιτεί επιπλέον χρόνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να αναγκάζει τους εργαζόμενους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους, επειδή εξακολουθούν να μαθαίνουν πώς να την ενσωματώνουν στις ροές εργασίας τους.

Με πληροφορίες από Business Insider