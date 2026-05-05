Η-φον-ντερ-Λάιεν-απαντά-στον-Τραμπ-για-τους-δασμούς:-Η-συμφωνία-είναι-συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από ένα όριο που τις εμποδίζει να αυξήσουν μονομερώς το τέλος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάραξε -ξανά- τους Ευρωπαίους την περασμένη εβδομάδα, όταν απείλησε αιφνιδιαστικά να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην ΕΕ από 15% σε 25%, επικαλούμενος μη συμμόρφωση.

«Μια συμφωνία είναι μια συμφωνία, και έχουμε μια συμφωνία. Και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Τρίτη στην Αρμενία. «Θέλουμε από αυτό το έργο να επιτύχουμε αμοιβαίο όφελος, συνεργασία και αξιοπιστία. Και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», πρόσθεσε, υπαινισσόμενη πιθανά αντίποινα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εποπτεύει την εμπορική πολιτική, δήλωσε ότι η Ένωση βρίσκεται «στα τελικά στάδια» της εφαρμογής του πυλώνα της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (σ.σ. που είχε υπογραφεί πέρυσι το καλοκαίρι μεταξύ της ιδίας και του Ντόναλντ Τραμπ στην Σκωτία) που αποσκοπεί στην κατάργηση των δασμών σε ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών προϊόντων.

Η νομοθεσία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είχε προηγουμένως καθυστερήσει λόγω των απειλών του Τραμπ πως θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Οι ευρωβουλευτές έχουν τροποποιήσει το αρχικό κείμενο για να ενισχύσουν τις διασφαλίσεις. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δημοσίευσαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον πέρυσι, οι ΗΠΑ επρόκειτο να μειώσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην ΕΕ με την εισαγωγή της νομοθεσίας, και όχι με την τελική έγκρισή της.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν ένα συνολικό ανώτατο όριο 15% στα προϊόντα της ΕΕ, αποκλείοντας τη σωρευτική επιβολή πρόσθετων δασμών. «Η εναρμόνιση με το συμφωνηθέν ανώτατο όριο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, ζητώντας σεβασμό στις «διαφορετικές δημοκρατικές διαδικασίες».