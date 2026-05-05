Η-ita-airways-λέει-ότι-δεν-θα-μειώσει-τις-πτήσεις-της-λόγω-της-αύξησης-των-τιμών-των-καυσίμων

Η ITA Airways δεν σχεδιάζει να μειώσει τις πτήσεις της λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων για αεροπλάνα, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλός της, προσθέτοντας ότι ο όμιλος έχει καλύψει το 80% των αναγκών του σε καύσιμα για το υπόλοιπο του έτους.

Ωστόσο, ο ιταλικός αερομεταφορέας, που ανήκει στον όμιλο Lufthansa, εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών των εισιτηρίων φέτος μεταξύ 5% και 10% για να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γιόεργ Έμπερχαρτ.

«Τα καύσιμα κοστίζουν τώρα διπλάσια από ό,τι πριν από την κρίση. Τα καύσιμα των αεροσκαφών αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνολικού μας κόστους. Χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου θα έπρεπε να αυξήσουμε τις τιμές κατά 30%, και αυτό θα ήταν δύσκολο», δήλωσε ο Έμπερχαρτ σε δημοσιογράφους στη Ρώμη.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει επίσης την αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων μέσω τεχνικών μέτρων.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής της, η αεροπορική εταιρεία στοχεύει επίσης στη μείωση της μέσης ηλικίας του στόλου της, με πιο σύγχρονα τζετ να είναι το κλειδί για τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων.

