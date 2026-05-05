Η-ita-airways-λέει-ότι-δεν-θα-μειώσει-τις-πτήσεις-της-λόγω-της-αύξησης-των-τιμών-των-καυσίμων

Η ITA Airways δεν σχεδιάζει να μειώσει τις πτήσεις της λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων για αεροπλάνα, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλός της, προσθέτοντας ότι ο όμιλος έχει καλύψει το 80% των αναγκών του σε καύσιμα για το υπόλοιπο του έτους.
Ωστόσο, ο ιταλικός αερομεταφορέας, που ανήκει στον όμιλο Lufthansa, εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών των εισιτηρίων φέτος μεταξύ 5% και 10% για να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γιόεργ Έμπερχαρτ.
«Τα καύσιμα κοστίζουν τώρα διπλάσια από ό,τι πριν από την κρίση. Τα καύσιμα των αεροσκαφών αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνολικού μας κόστους. Χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου θα έπρεπε να αυξήσουμε τις τιμές κατά 30%, και αυτό θα ήταν δύσκολο», δήλωσε ο Έμπερχαρτ σε δημοσιογράφους στη Ρώμη.
Πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει επίσης την αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων μέσω τεχνικών μέτρων.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής της, η αεροπορική εταιρεία στοχεύει επίσης στη μείωση της μέσης ηλικίας του στόλου της, με πιο σύγχρονα τζετ να είναι το κλειδί για τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων.
- Reuters
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.