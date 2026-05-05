Η-qatarenergy-μπλοκάρει-δύο-φορτία-lng-προς-την-ιταλική-edison-λόγω-«ανωτέρας-βίας»-έως-τις-αρχές-Ιουλίου

Η QatarEnergy ειδοποίησε τον μεγαλύτερο Ιταλό πελάτη της, την Edison, ότι θα ακυρώσει δύο επιπλέον φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παρατείνοντας την ανωτέρα βία έως τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε η ιταλική εταιρεία κοινής ωφέλειας την Τρίτη.

Η Edison, θυγατρική του γαλλικού ενεργειακού ομίλου EDF, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η QatarEnergy δεν θα παραδώσει τα δύο φορτία, επιπλέον των 10 που έχουν ακυρωθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει το 17% της εξαγωγικής ικανότητας LNG του Κατάρ, απειλώντας τον εφοδιασμό της Ευρώπης και της Ασίας, δήλωσε στο Reuters τον Μάρτιο ο Διευθύνων Σύμβουλος και υπουργός Ενέργειας της QatarEnergy.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, η Edison αναμένει τώρα μείωση των μελλοντικών παραδόσεων από την QatarEnergy κατά περίπου το ένα τρίτο των ετήσιων συμβατικών όγκων, πριν ληφθούν υπόψη τυχόν πιθανά μέτρα μετριασμού, ανέφερε η εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Η ιταλική εταιρεία έχει μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την QatarEnergy αξίας 6,4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου ετησίως, ή 10% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου της Ιταλίας.

«Η Edison επιβεβαιώνει ότι δεν αναμένει καμία επίπτωση στους τελικούς πελάτες της, χάρη στις δράσεις μετριασμού που έχουν αναληφθεί και στις τρέχουσες δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή», ​​ανέφερε.

Οκτώ φορτία LNG που ακυρώθηκαν έχουν ήδη αντικατασταθεί, που αντιστοιχούν σε περίπου 1 bcm φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας EDF ανέβαλε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την πώληση μεριδίου στην Edison, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις προμήθειες LNG από το Κατάρ που εισάγει η Edison, δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

- Reuters

