ΙΟΒΕ: Δύο ταχύτητες, μία οικονομία – Η ώρα των επιχειρήσεων, η αγωνία των νοικοκυριών

01

Ανάλυση

Δύο Ευρώπες, μία απόκλιση: η Ελλάδα κρατάει το κλίμα ενώ η ηπειρωτική Ευρώπη υποχωρεί

Τον Απρίλιο του 2026, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη υποχώρησε στις 93,0 μονάδες — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα διατηρείται στις 105,7 μονάδες, με διαφορά 12,7 μονάδων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο;

105,7 Δείκτης οικονομικού κλίματος Ελλάδα 93,5 Δείκτης οικονομικού κλίματος ΕΕ-27 93,0 Δείκτης οικονομικού κλίματος Ευρωζώνη +12,7 Διαφορά Ελλάδας από Ευρωζώνη

Τα νέα στοιχεία της έρευνας ΙΟΒΕ – DG ECFIN για τον Απρίλιο 2026 σκιαγραφούν μια εικόνα έντονης διαφοροποίησης. Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης οικονομικού κλίματος εξασθένισε στις 93,0 μονάδες από 96,2 τον Μάρτιο, ενώ στην ΕΕ-27 υποχώρησε στις 93,5 μονάδες από 96,4. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των τελευταίων τριμήνων, με την Γερμανία (-3,9), τη Γαλλία (-3,0) και την Ιταλία (-2,8) να καταγράφουν τις πιο έντονες υποχωρήσεις. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η κάμψη ήταν ήπια: από 106,8 σε 105,7 μονάδες, διατηρώντας τη χώρα σταθερά πάνω από τον ιστορικό της μέσο όρο της περιόδου 2001–2025 (99,6). Η διαφορά των 12,7 μονάδων έναντι της Ευρωζώνης είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

«Η Ελλάδα διατηρεί τον δείκτη της σταθερά πάνω από τον μέσο όρο 25ετίας, ενώ η Ευρωζώνη βυθίζεται κάτω από τις 95 μονάδες»

Πίνακας 1 · Δείκτης οικονομικού κλίματος Ιανουάριος 2025 – Απρίλιος 2026 Μήνας Ελλάδα ΕΕ-27 Ευρωζώνη Διαφορά Ελλ. vs Ευρ. Ιαν. 2025 108,0 95,9 95,5 +12,5 Απρ. 2025 106,9 94,7 94,3 +12,6 Ιούλ. 2025 108,6 95,9 96,0 +12,6 Οκτ. 2025 107,2 97,2 97,3 +9,9 Δεκ. 2025 106,9 97,3 97,2 +9,7 Ιαν. 2026 105,1 99,0 98,9 +6,2 Φεβ. 2026 107,6 97,9 97,8 +9,8 Μάρ. 2026 106,8 96,4 96,2 +10,6 Απρ. 2026 105,7 93,5 93,0 +12,7

Infographic 01 · Δείκτης οικονομικού κλίματος Η ψαλίδα Ελλάδας – Ευρώπης διευρύνεται ξανά τον Απρίλιο 2026