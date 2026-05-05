ΙΟΒΕ:-Πιέσεις-στο-οικονομικό-κλίμα-τον-Απρίλιο-υπό-τη-σκιά-της-γεωπολιτικής-αβεβαιότητας

Oι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις, ενώ εξασθενεί η πρόθεση για αποταμίευση.

Συγκρατημένη αλλά εύθραυστη εικόνα αισιοδοξίας, η οποία σκιάζεται από έντονες εξωτερικές αβεβαιότητες, καταγράφει η τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ για το οικονομικό κλίμα. Παρότι σε επιμέρους τομείς της οικονομίας –όπως οι Υπηρεσίες και οι Κατασκευές– διατηρούνται θετικές προσδοκίες, η συνολική δυναμική εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί ελαφρώς τον Απρίλιο.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει την αβεβαιότητα που συνδέεται με γεωπολιτικές εξελίξεις, και ιδιαίτερα με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η αστάθεια στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, οδηγώντας σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την καταναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αισιοδοξία που καταγράφεται σε ορισμένους παραγωγικούς κλάδους δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την επιδείνωση στη Βιομηχανία και κυρίως στο καταναλωτικό κλίμα, όπου οι Έλληνες εξακολουθούν να εμφανίζονται οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικότερα στα στοιχεία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, διαμορφώνεται στις 105,7 μονάδες, από 106,8 μονάδες τον Μάρτιο. Η υποχώρηση αυτή προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, με τους υπόλοιπους τομείς να κινούνται ανοδικά.

Στις Κατασκευές, επανέρχεται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει βελτίωση αλλά μόνο οριακή, κυρίως λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων για παραγγελίες το προσεχές διάστημα. Στις Υπηρεσίες καταγράφεται σημαντική βελτίωση, λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων σε όλους τους επιμέρους παράγοντες. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες καταγράφουν ήπια αρνητική μεταβολή.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, καθώς και η πρόθεση για αποταμίευση. Το γενικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πολλούς κλάδους να αντιμετωπίζουν άμεσα τις σχετικές επιπτώσεις. Η αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει κρίσιμα την αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνεται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές ενέργειας.

Στο report επισημαίνεται ότι, στην έναρξη της θερινής περιόδου, οι κλάδοι που σχετίζονται άμεσα με τον Τουρισμό ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις εξελίξεις, με γενικότερες συνέπειες στην ελληνική οικονομία καθώς τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας. Η ευρύτερη ανακατάταξη δυνάμεων, οικονομικά και γεωπολιτικά, με κύρια αφετηρία πολιτικές των ΗΠΑ εδώ και ένα έτος, δοκιμάζει τις οικονομίες. Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η νέα κρίση στην Μέση Ανατολή, και ιδίως εάν η προσωρινή εκεχειρία οδηγήσει σε εξομάλυνση ή νέα ανάφλεξη, θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος το προσεχές διάστημα.

➢ στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισε ήπια, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησε αντίστοιχα, ενώ το ύψος των αποθεμάτων κλιμακώθηκε ελαφρά.

➢ στις Κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν έντονα, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν ελαφρά.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ελαφρά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να εξασθενούν ήπια.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώθηκαν αντίστοιχα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της κινήθηκαν ανοδικά.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε έντονα η πρόθεση για αποταμίευση.