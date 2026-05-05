Καθ΄οδόν-προς-το-Αμμάν-της-Ιορδανίας-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι θα πραγματοποιήσει σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας, για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Στο Άμπου Ντάμπι έχει προγραμματιστεί συνάντησή του, το απόγευμα, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

