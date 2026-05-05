Λαγκάρντ:-«Καμπανάκι»-για-την-Ευρώπη-η-εκτίναξη-των-τιμών-ενέργειας

Η Λαγκάρντ δήλωσε σε συνέδριο για το κλίμα στην Φρανκφούρτη ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειας που καταναλώνει σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα.

«Καμπανάκι» κινδύνου προκειμένου η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις ενεργειακές εισαγωγές και τα ορυκτά καύσιμα αποτελεί σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ η τρέχουσα συγκυρία με τις καλπάζουσες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Όπως μεταδίδει το -, η Λαγκάρντ δήλωσε σε συνέδριο για το κλίμα στην Φρανκφούρτη ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειας που καταναλώνει σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα τονίζοντας πως η σημερινή κατάσταση «δεν είναι βιώσιμη».

«Η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι μία υπενθύμιση του κόστους που έχει αυτή η εξάρτηση. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας προσφέρουν την πιο ξεκάθαρη οδό για την ελαχιστοποίηση των συμβιβασμών μεταξύ των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης όσον αφορά την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την προσιτή τιμή», σημείωσε.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γεγονός που πλήττει την οικονομική δραστηριότητα της Ευρώπης, θέτει σε κίνδυνο την ανάκαμψη και φέρνει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, που παλεύει με τον πληθωρισμό που κινείται πάνω από το στόχο του 2%.

Σύμφωνα με εσωτερικές αναλύσεις της ΕΚΤ, χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες βασίζονται περισσότερο σε μη ορυκτές πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάστηκαν λιγότερο από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι δεν έχει σημασία μόνο η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για οικονομικά αποδοτικές λύσεις που θα προωθούν ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την απανθρακοποίηση.

«Από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2°C ή ακόμη στον 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ο κόσμος βίωσε τη δεκαετία την πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ», υπενθύμισε η Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι δεδομένης της κλίμακας των κινδύνων για το κλίμα και τη φύση – «η ευρύτερη ανταπόκριση, από τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες στο σύνολό τους, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας συγκυρίας».

Όπως ανέφερε, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι επιστήμονες θεωρούν πλέον πιθανό ότι ο κόσμος θα υπερβεί το όριο των 1,5 °C που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Μάλιστα, πρόσθεσε πως «η πράσινη μετάβαση, αν μη τι άλλο, έχει χάσει τη δυναμική της» επισημαίνοντας πως έχει καταστεί θέμα κομματικών αντιπαραθέσεων.

Τέλος, η Λαγκάρντ υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη και αμερόληπτη πληροφόρηση, ώστε πολίτες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα πραγματικά διακυβεύματα.