Λιβανός στον ΣΚΑΪ: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανακτήσαμε 70 εκατ. από πρόστιμα

Όταν αντιληφθήκαμε το 2021 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό, και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν χρήματα, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ίδιο, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο, τότε εξήραν τις πράξεις του.

Ο κ. Λιβανός επισήμανε ότι θα ακολουθήσει τον κανονισμό της Βουλής και θα καταθέσει τα στοιχεία που είναι διαφωτιστικά.

