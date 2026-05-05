Μήνυμα-επανεπιβεβαίωσης-της-στρατηγικής-σχέσης-Ελλάδας-ΗΑΕ-η-επίσκεψη-Μητσοτάκη-στο-Άμπου-Ντάμπι

Toν ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου – σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία – υπογραμμίζει η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι και η συνάντησή του το απόγευμα της Τρίτης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές, νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 με την Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και τη συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας – και της περαιτέρω εμβάθυνσης μιας ήδη στενής συνεργασίας.

Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των ΗΑΕ, ενώ παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, κατεξοχήν στο Στενό του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό βάθος των σχέσεων και την ενίσχυσή τους στο διπλωματικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο.

