Μπακογιάννης:-Ανεξέλεγκτη-και-επικίνδυνη-η-κατάσταση-με-τα-πατίνια-στην-Αθήνα

«Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη» χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί με τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» και «χαοτική» την εικόνα της πόλης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει αρχικά: «Πατίνια: Όταν η ανεπάρκεια γίνεται κανονικότητα» και στη συνέχεια τονίζει:

«Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο.

Έναν χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κ. Δούκα ότι το ζήτημα ‘’λύθηκε”, η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν.

Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η εικόνα της πόλης είναι χαοτική, με πεζοδρόμια κατειλημμένα, σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινή ανασφάλεια για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, άλλοι δήμοι, όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει βούληση».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Απαιτείται άμεσα νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση, ουσιαστικοί έλεγχοι, καθορισμένα σημεία στάθμευσης και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αδράνεια δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι επιλογή εις βάρος της πόλης».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.