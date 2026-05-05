Ούτε-προανακριτική-ούτε-εξεταστική

Στην αντεπίθεση θέλει να περάσει η κυβέρνηση απέναντι στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ασκήσει πίεση διατηρώντας στη Βουλή και στην ευρύτερη πολιτική συζήτηση τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και την αναζήτηση ευθυνών και εμπλοκής κυβερνητικών στελεχών σε αυτά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε χθες ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα απορρίψει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και την δεύτερη πρόταση με το ίδιο αντικείμενο που κατατέθηκε χθες από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Η κυβέρνηση μελετά τις κινήσεις της και στο μέτωπο των υποκλοπών, όπου χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρότασή του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Επισήμως, η απάντηση από κυβερνητικής πλευράς είναι ότι θα μελετηθεί η πρόταση και ακολούθως η πλειοψηφία θα τοποθετηθεί αρμοδίως. Ηδη, όμως, αφήνεται να εννοηθεί ότι η επιλογή θα είναι να απορριφθεί και αυτή η πρόταση. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει διαφορετικούς χειρισμούς, καθώς τυπικά η μειοψηφία έχει τη δυνατότητα συγκρότησης εξεταστικής αν συγκεντρωθούν 120 ψήφοι που θα υποστηρίζουν το αίτημα. Η πλειοψηφία αναμένεται να ζητήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρειαστούν 151 ψήφοι για την έγκριση της πρότασης, διότι το αίτημα αφορά και τη λειτουργία της ΕΥΠ και ως εκ τούτου άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν 151 ψήφοι και άρα η συγκρότηση εξεταστικής θα απορριφθεί.

Για την προανακριτική για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χθες ότι «από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις».

Οι αποφάσεις για τον χειρισμό των δύο υποθέσεων εκκινούν από την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει ανοιχτά μέτωπα, τα οποία κυριαρχούν στην πολιτική συζήτηση και δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί θετική ατζέντα και να ανακτηθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων. Παράλληλα, διαπιστωμένα πλέον, όσο τα θέματα αυτά μένουν στο προσκήνιο, συντηρείται το κλίμα αναταραχής και αντιδράσεων στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ..

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε χθες ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδιαφέρονται «να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή σε απέραντο δικαστήριο και σε μια ατρελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία».

Βεβαίως, οι χειρισμοί της πλειοψηφίας ήδη προκαλούν αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συνεχίζει στη γραμμή της συγκάλυψης και της προστασίας των στελεχών της από την απόδοση ευθυνών. Ωστόσο, εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι αυτή η κριτική θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς θα αναδειχθούν άλλα θέματα στο προσκήνιο. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει ότι δεν θα προκύψουν νέες δικογραφίες που θα απασχολήσουν την πολιτική σκηνή.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα καθαρό τοπίο σχετίζεται, ασφαλώς, και με την επιδίωξη να αναδειχθούν θέματα που η κυβέρνηση θεωρεί ότι την ευνοούν και μπορούν να δώσουν δημοσκοπικά οφέλη, που φάνηκε να χάνονται από την κυριαρχία της συζήτησης για τα σκάνδαλα. Η αρχή για μια νέα ατζέντα θα γίνει την Πέμπτη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., όπου θα ανοίξει ο πρωθυπουργός τη συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

