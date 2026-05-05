Ο νέος πόλεμος των τάνκερ: Η ιστορία επιστρέφει στο Ορμούζ — αλλά οι κανόνες έχουν αλλάξει

Σαράντα χρόνια μετά την επιχείρηση Earnest Will, οι ΗΠΑ ξαναμπαίνουν στον Περσικό Κόλπο για να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ιράν. Αυτή τη φορά, όμως, το Πεντάγωνο φοβάται περισσότερο τα drones παρά τις νάρκες — και η Τεχεράνη δεν παίζει για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά για την ίδια της την επιβίωση.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου, ιρανικά ταχύπλοα και drones άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ. Στόχος του πυρός ήταν η νέα αμερικανική πρωτοβουλία “Project Freedom” — μια επιχείρηση καθοδήγησης σκαφών μέσα από τη στενότερη και πιο εκρηκτική θαλάσσια αρτηρία του πλανήτη. Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε στα 114,44 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022. Στις δεξαμενές των αμερικανικών πρατηρίων, το γαλόνι βενζίνης άγγιξε τα 4,46 δολάρια, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να φτάσει τα 5 δολάρια αν το Στενό παραμείνει κλειστό.

Το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από ένα παλιό σενάριο. Πραγματικά, είναι ένα παλιό σενάριο — αλλά γυρισμένο με νέους ηθοποιούς, νέα όπλα και ριζικά διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες. Σαράντα χρόνια πριν, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι ίδιες ακριβώς θάλασσες ζούσαν τον λεγόμενο “Πόλεμο των Δεξαμενόπλοιων”, ένα μέτωπο εντός του οκταετούς πολέμου Ιράν–Ιράκ που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μεγαλύτερη ναυτική επιχείρηση συνοδείας από τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία επιστρέφει — αλλά σε ασύμμετρη επανάληψη.

Από την Earnest Will στο Project Freedom: τέσσερις δεκαετίες απόσταση

Τον Ιούλιο του 1987, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν δέχθηκε απρόθυμα να εμπλέξει το αμερικανικό Ναυτικό σε μια επιχείρηση συνοδείας έντεκα δεξαμενόπλοιων του Κουβέιτ που είχαν επανασημανθεί υπό αμερικανική σημαία. Η επιχείρηση Earnest Will δεν ήταν προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού — ήταν προϊόν ψυχροπολεμικού πανικού: το Κουβέιτ είχε ζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα, και η Ουάσιγκτον δεν μπορούσε να επιτρέψει σοβιετικό ναυτικό στον Κόλπο. Δύο μήνες αργότερα, οι Navy SEALs εξουδετέρωσαν το ναρκοθέτη Iran Ajr. Τον Απρίλιο του 1988, η USS Samuel B. Roberts χτυπήθηκε από ιρανική νάρκη αξίας 1.500 δολαρίων, υπέστη ζημιές 96 εκατομμυρίων δολαρίων — και πυροδότησε την επιχείρηση Praying Mantis, στην οποία οι ΗΠΑ διέλυσαν σχεδόν τον μισό ιρανικό στόλο σε λίγες ώρες.

Τότε, οι ΗΠΑ διέθεταν περίπου 600 πολεμικά πλοία και αφιέρωσαν 30 εξ αυτών στον Κόλπο. Σήμερα, το αμερικανικό Ναυτικό έχει υποδιπλασιαστεί — και δεν διαθέτει πλέον φρεγάτες, την κατηγορία πλοίων που σήκωσε το βάρος του 1987. Η αμερικανική CENTCOM υπόσχεται για το Project Freedom δώδεκα πλοία, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς — αλλά αναπτυγμένους κυρίως εκτός του Στενού, στον Κόλπο του Ομάν. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ μιλάει για “διπλό αποκλεισμό”: αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών απ’ έξω, ιρανικός αποκλεισμός του Στενού από μέσα. Η επιχείρηση δεν στηρίζεται σε επίσημα κονβόι όπως πριν 40 χρόνια· μοιάζει μάλλον με αυτό που ο Μάικλ Άιζενσταντ του Washington Institute περιγράφει ως “στρατιωτική επιτήρηση” — ένα πλαίσιο αμυντικής προστασίας με σαφώς χαμηλότερο ρίσκο για τους Αμερικανούς ναύτες.

Η αλλαγή τόνου είναι αποκαλυπτική. Όπως παρατηρεί ο πρώην αξιωματικός του αμερικανικού Ναυτικού Τομ Ντάφι, που μόλις δημοσίευσε το βιβλίο “Tanker War in the Gulf”: ίδιοι παίκτες, ίδια θάλασσα, εντελώς διαφορετική πολιτική και απειλή. Και προσθέτει μια ομολογία που λίγοι στην Ουάσιγκτον θα πουν δημόσια — ότι οι ΗΠΑ φοβούνται να χτυπηθούν, και η Τεχεράνη το γνωρίζει.

90% πτώση στην ναυτική κίνηση του Ορμούζ — από 120-140 σε 3 πλοία ημερησίως — ενώ 20.000 ναυτικοί παραμένουν παγιδευμένοι σε 2.000 σκάφη

Τι έχει αλλάξει: drones, υπαρξιακή λογική, και η συμμαχία με Πεκίνο και Μόσχα

Η πρώτη και πιο εμφανής διαφορά είναι τεχνολογική. Στη δεκαετία του 1980, οι Φρουροί της Επανάστασης χτυπούσαν με νάρκες, πυραύλους Silkworm κινεζικής κατασκευής και ταχύπλοα RPG. Σήμερα, διαθέτουν μια ολόκληρη λεγεώνα επιθετικών drones — προϊόντα της ίδιας πολεμικής βιομηχανίας που εφοδίασε τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό έχει αναστρέψει την οικονομία της απειλής: η Τεχεράνη μπορεί να χτυπά εμπορικά πλοία και πολεμικά σκάφη με κόστος που μετριέται σε χιλιάδες δολάρια, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να αμύνονται με αντιπυραυλικά συστήματα κόστους εκατομμυρίων ανά εκτόξευση. Σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου, από τον Φεβρουάριο του 2026 η IRGC έχει ανοίξει πυρ σε πάνω από 25 εμπορικά πλοία και έχει καταλάβει δύο.

Η δεύτερη διαφορά είναι στρατηγική και είναι ίσως η πιο σοβαρή. Ο Κένεθ Πόλακ του Middle East Institute εξηγεί: στη δεκαετία του 1980, στόχος του Ιράν ήταν να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου χωρίς να τραβήξει τις ΗΠΑ σε σύγκρουση. Σήμερα, οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες της Τεχεράνης — βαριά πληγωμένοι από την επιχείρηση Epic Fury που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 — προσπαθούν να πνίξουν τις περιφερειακές εξαγωγές πετρελαίου για να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία εν μέσω αγώνα για την ίδια τους την επιβίωση. Δεν παίζουν για κέρδος· παίζουν για χρόνο. Και ο χρόνος, με το Brent στα 114 δολάρια, παίζει υπέρ τους.

Η τρίτη διαφορά είναι γεωπολιτική. Το 1987, το Ιράν ήταν ένα νεαρό, απομονωμένο καθεστώς που είχε ήδη χάσει τον σύμμαχό του στην Ουάσιγκτον με την πτώση του Σάχη και πολεμούσε μόνο του. Το 2026, διαθέτει στρατηγική σχέση με τη Μόσχα — από την οποία πήρε τεχνογνωσία πυραύλων και drones με αντάλλαγμα την παροχή Shahed στην Ουκρανία — και ασύμμετρη οικονομική εξάρτηση από το Πεκίνο, που απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών αργού. Η ίδια η Κίνα, της οποίας το 70% του εισαγόμενου πετρελαίου περνά από τον Ορμούζ, έχει ζητήσει επίσημα την επανέναρξη της κυκλοφορίας. Το παράδοξο είναι ότι η Τεχεράνη πληρώνει το κόστος με τη στρατηγική της δυσφορία του ίδιου της του χρηματοδότη.

“Τα ίδια πρόσωπα, η ίδια θάλασσα — αλλά πολύ διαφορετική πολιτική και απειλή σήμερα. Η ιρανική στρατηγική δεν έχει αλλάξει επί 50 χρόνια: είναι μια στρατηγική επιβολής κόστους.” — Tom Duffy, πρώην αξιωματικός US Navy, συγγραφέας του “Tanker War in the Gulf”

Η οικονομία της παγίδας: γιατί ένα Στενό που ξανανοίγει δεν είναι ένα Στενό που λειτουργεί

Το πιο κρίσιμο μάθημα από την κρίση του 2026 ίσως δεν αφορά τη στρατιωτική διάσταση αλλά την εμπορική ψυχολογία. Σύμφωνα με δεδομένα του OilPrice.com από τον Απρίλιο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των επίσημων ανακοινώσεων ότι ο Ορμούζ είναι “ανοιχτός”, η πραγματική κίνηση κατέρρευσε στα τρία πλοία την ημέρα — έναντι 120 με 140 υπό κανονικές συνθήκες. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αρνούνται κρατήσεις, οι ασφαλίσεις παραμένουν περιοριστικές, και τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου έχουν τετραπλασιαστεί από 0,125% σε 0,4% της αξίας του πλοίου ανά διέλευση — αύξηση 250.000 δολαρίων για ένα Very Large Crude Carrier.

Οι αναλυτές της JPMorgan και της Goldman Sachs εκτιμούν ότι, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν αυξημένες λόγω του φορτίου εκκαθάρισης, της κατεστραμμένης υποδομής στο Φουτζάιρα και την Ras Tanura, και της ανάγκης απομάκρυνσης ιρανικών ναρκών. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας μιλά για τη “μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου” — μεγαλύτερη από την κρίση του 1973. Η UNCTAD προειδοποιεί για διπλό κύμα πληθωρισμού: ένα σε ενεργειακά κόστη και ένα σε λιπάσματα, καθώς πάνω από το 30% του παγκόσμιου ουρίας εξάγεται από χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού.

Το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα διατυπώνεται στις πρόσφατες αναλύσεις του Hudson Institute και της Chatham House: τα γεωγραφικά σημεία στενωπών έπαψαν να είναι παθητικές γεωγραφικές σταθερές. Έχουν γίνει ενεργά μέσα ισχύος. Η ικανότητα διαταραχής του Ορμούζ ή της Bab el-Mandeb προσφέρει στρατηγική μόχλευση πέρα από κάθε παραδοσιακή στρατιωτική δυνατότητα. Ο πλανητικός εμπορικός ιστός που χτίστηκε επί δεκαετίες στην προϋπόθεση των “χωρίς τριβές” θαλασσίων δρόμων μπορεί να παραμένει επισήμως ανέπαφος — αλλά η εμπιστοσύνη που τον στήριζε έχει σπάσει.

114,44 $/βαρέλι το Brent στις 4 Μαΐου — 50% αύξηση από τον Φεβρουάριο. Ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου: από 0,125% σε 0,4% — αύξηση 250.000 $/διέλευση

Τα διδάγματα του 1988 και η ψευδαίσθηση της επανάληψης

Η αναζήτηση ιστορικών παραλληλιών είναι σαγηνευτική, αλλά συχνά παραπλανητική. Το 1988, η επιχείρηση Praying Mantis — η μεγαλύτερη ναυτική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη το αμερικανικό Ναυτικό μετά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο — έπεισε την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Δύο μήνες αργότερα, η USS Vincennes, εξοπλισμένη με το πιο σύγχρονο τότε σύστημα Aegis, μπέρδεψε ένα επιβατικό αεροπλάνο της Iran Air με ένα μαχητικό F-14 και το κατέρριψε, σκοτώνοντας 290 αμάχους. Η Τεχεράνη συνθηκολόγησε με το Ιράκ τον επόμενο μήνα — όχι από στρατιωτική ήττα αλλά από εξάντληση και την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ ήταν διατεθειμένες να κλιμακώσουν χωρίς όριο.

Σήμερα, αυτή η εξίσωση δεν λειτουργεί. Καμία “Praying Mantis 2.0” δεν θα έπειθε ένα καθεστώς που ήδη βρίσκεται σε αγώνα επιβίωσης ότι έχει κάτι να χάσει από κλιμάκωση. Αντίθετα, η ασύμμετρη ικανότητα του Ιράν με drones και νάρκες κάνει την παρέμβαση πολύ πιο δαπανηρή, ενώ η ύπαρξη ανθεκτικού ιρανικού πολιτικού συστήματος στις τοπικές αντιπολιτεύσεις — παρά τις απώλειες στο εσωτερικό — αποκλείει το σενάριο γρήγορης αλλαγής καθεστώτος. Το τραγικό μάθημα του 1988 ήταν ότι η ναυτική νίκη οδήγησε σε εκεχειρία αλλά και σε αεροπορική τραγωδία· το πιθανό μάθημα του 2026 ίσως είναι ότι ούτε η ναυτική νίκη είναι πλέον εφικτή με αποδεκτό κόστος.

Παράλληλα, ο Νικ Ρόμπερτσον του CNN επισημαίνει ότι η ίδια η εκεχειρία της 8ης Απριλίου στηρίζεται σε εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς της Τεχεράνης. Το ιρανικό σχέδιο 14 σημείων που υποβλήθηκε στις αρχές Μαΐου περιλαμβάνει την άρση κυρώσεων, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και την παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Πρόκειται για κατάλογο μαξιμαλιστικών αξιώσεων, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα που η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να δεχτεί: το Ιράν έχει στρατηγική υπομονή — γιατί κάθε ημέρα που ο Ορμούζ παραμένει κλειστός είναι μια ημέρα που το Πεκίνο χάνει χρήματα και η Ευρώπη χάνει πολιτικό χώρο.

Το συμπέρασμα: από τη γεωοικονομία της σταθερότητας στη γεωοικονομία της διαρκούς διαταραχής

Ο Πόλεμος των Δεξαμενόπλοιων του 1984-1988 τελείωσε με μια εκεχειρία που κράτησε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σταθερότητας στον Ορμούζ — μια σταθερότητα που η παγκόσμια οικονομία έλαβε ως δεδομένη και πάνω στην οποία οικοδόμησε την υπεροπτιμοποιημένη αρχιτεκτονική του παγκόσμιου εμπορίου. Η σύγκρουση του 2026 ίσως δεν τελειώσει με αντίστοιχη ησυχία. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με αναλυτές του ECFR και του Atlantic Council, είναι μια “διαχειριζόμενη αστάθεια” — ένας Ορμούζ που λειτουργεί κάτω από διαρκή απειλή, με ασφάλιστρα διαρκώς υψηλά, με ναυτιλιακές εταιρείες που τιμολογούν την αναξιοπιστία ως μόνιμη, και με κράτη που συσσωρεύουν στρατηγικά αποθέματα ως ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής τους ασφάλειας.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε στην εξουσία υποσχόμενος αποχή από “ατελείωτους πολέμους”, βρίσκεται τώρα να ηγείται της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 — σε μια θαλάσσια αρτηρία που οι προκάτοχοί του είχαν φροντίσει να κρατήσουν ανοιχτή χωρίς να ρίξουν ένα πραγματικό βλήμα επί δεκαετίες. Παράλληλα, καλεί την Κίνα να “πείσει διπλωματικά” την Τεχεράνη — δηλαδή να σώσει τις ΗΠΑ από μια κατάσταση που οι ίδιες οι ΗΠΑ προκάλεσαν με την επιχείρηση Epic Fury. Το ταξίδι του προέδρου στο Πεκίνο, που έχει ήδη αναβληθεί μία φορά, ίσως αποδειχθεί η πιο ταπεινωτική διπλωματική στιγμή για την Ουάσιγκτον από την πτώση της Σαϊγκόν.

Στο τέλος, αυτό που μένει είναι η αίσθηση ότι κάθε γενιά ξανανακαλύπτει τα ίδια στενά νερά. Το 1987, ο Ρέιγκαν χρειάστηκε δύο χρόνια συνοδειών, μια εκρηξη φρεγάτας, μια καταστροφική κατάρριψη και 290 νεκρούς αμάχους για να επιβάλει μια εκεχειρία. Το 2026, ο Τραμπ θα χρειαστεί κάτι περισσότερο — γιατί το Ιράν δεν είναι πλέον ο νεαρός μοναχικός παίκτης του 1988, και η Αμερική δεν είναι πλέον η ηγεμονία της εποχής της μονοπολικότητας. Το μόνο σταθερό σημείο σε αυτή την εξίσωση είναι το ίδιο το Στενό — και η αμείλικτη εκδίκηση που επιφυλάσσει σε κάθε υπερδύναμη που νομίζει ότι μπορεί να το διαχειριστεί.