Πάνω από τις 2.220 ξανά το ΧΑ – Ο τζίρος των 180,68 εκατ. ο “αστερίσκος” της συνεδρίασης

Σε ανοδικό κανάλι από την έναρξη μέχρι το κλείσιμο κινήθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, αξιοποιώντας την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και την επιστροφή της όρεξης για ρίσκο στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι «καθαρή»: παρά τη συμπαγή ανοδική συμπεριφορά όλων των κλαδικών δεικτών, ο τζίρος των 180,68 εκατ. ευρώ εγείρει σαφή ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα και τη δυναμική της κίνησης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 24,15 μονάδων ή +1,10%, με ενδοσυνεδριακό εύρος από 2.214 (χαμηλό) έως 2.232 μονάδες (υψηλό), επανακτώντας με σχετική ευκολία τη ζώνη πάνω από τις 2.220 μονάδες. Ο FTSE Large Cap ολοκλήρωσε στις 5.653,2 μονάδες με κέρδη 1,26% (+70,21 μονάδες), ενώ ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) πρωταγωνίστησε στις 2.505,22 μονάδες με άνοδο 2,07% (+50,75 μονάδες). Ισχυρή ανοδική κίνηση κατέγραψε και ο FTSE Financial Services στο +2,05% (11.715,33 μ., +235,64 μ.), με τον FTSEA στο +1,27% (1.335,14 μ.) και τον δείκτη βιωσιμότητας ATHEX_ESG στο +1,15% (2.642,62 μ.). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 180,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 171,63 εκατ. ευρώ αφορούσαν τίτλους του FTSE Large Cap.

Η εικόνα στις μετοχές: Με ηγέτιδα την Εθνική, αλληλέγγυοι οι συστημικοί

Η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε στο σύνολο των blue chips, κλείνοντας στα 13,88 ευρώ με άνοδο 2,81%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία επίδοση μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ακολούθησαν η Bank of Cyprus στο +1,95% (9,40 ευρώ), η Metlen με κέρδη 1,84% στα 36,48 ευρώ, η Πειραιώς στο +1,82% (8,166 ευρώ) και η Alpha Bank στο +1,74% (3,50 ευρώ).

Σημαντικά βαρύδια έδωσαν επίσης η Allwyn (+1,52% στα 12,985 ευρώ), η HelleniQ Energy (+1,29%, 10,23 ευρώ), η Eurobank (+1,25%, 3,65 ευρώ), η Βιοχάλκο (+1,17%, 15,60 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,12%, 41,54 ευρώ). Πιο συγκρατημένο πρόσημο σημείωσαν ΟΤΕ (+0,71%, 18,40 ευρώ), Jumbo (+0,44%, 22,90 ευρώ), Cenergy (+0,24%, 24,60 ευρώ), Coca-Cola HBC (+0,20%, 50,20 ευρώ), ΔΕΗ (+0,11%, 18,20 ευρώ) και Τιτάν (+0,09%, 46,04 ευρώ). Μοναδική αξιοσημείωτη απώλεια στις δεικτοβαρείς μετοχές κατέγραψε η Motor Oil στο -0,05% (38,68 ευρώ).

Τεχνική εικόνα: Επιστροφή πάνω από τις 2.220, αλλά με ευθραυστότητα στη ροή εντολών

Η σημερινή κίνηση του Γενικού Δείκτη επανέφερε την αγορά πάνω από την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη ζώνη των 2.220-2.225 μονάδων, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είχε λειτουργήσει ως αντίσταση. Το ενδοσυνεδριακό εύρος μόλις 18 μονάδων (περίπου 0,8%) μαρτυρά συμπαγή αλλά συγκρατημένη ζήτηση: η αγορά κινήθηκε σταθερά ανοδικά, χωρίς όμως εκρηκτικές κινήσεις προς τα ανώτερα όρια ή κερδοσκοπικά «κενά». Ο ΚΜΟ-200 του ΓΔ συνεχίζει να λειτουργεί ως μεσοπρόθεσμος βραχίονας στήριξης κάτω από τις 2.150 μονάδες, ενώ ο ΚΜΟ-50 στη ζώνη των 2.190 μονάδων υποστηρίζει την τρέχουσα ανοδική κίνηση. Οι δύο κινητοί μέσοι παραμένουν σε «golden cross» διάταξη από τα μέσα Μαρτίου, διατηρώντας μεσοπρόθεσμα ανοδικό προσανατολισμό.

Επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.245-2.250 μονάδες (πρόσφατο τοπικό υψηλό) και κατόπιν στη ζώνη των 2.270 μονάδων. Στηρίξεις διαμορφώνονται στις 2.205, 2.187 και 2.165 μονάδες – απώλεια αυτής της τελευταίας ζώνης θα έθετε υπό αμφισβήτηση το βραχυπρόθεσμο σενάριο. Ο RSI (14) διαμορφώνεται στη ζώνη του 58, σε ουδέτερη έως ελαφρώς ανοδική περιοχή χωρίς σήματα υπεραγορασμένης κατάστασης, ενώ ο MACD παραμένει σε θετικό έδαφος αλλά με αργή σύγκλιση των δύο γραμμών, στοιχείο που σηματοδοτεί ωρίμανση της ανοδικής φάσης παρά εκκίνηση νέου ανοδικού κύματος.

Η αχίλλειος πτέρνα της σημερινής εικόνας είναι ξεκάθαρα ο τζίρος. Τα 180,68 εκατ. ευρώ συνολικής αξίας συναλλαγών είναι σαφώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων εβδομάδων (περί τα 230-280 εκατ. ευρώ ανά συνεδρίαση τον Απρίλιο) και υπολείπονται ακόμη και του τζίρου της προηγούμενης συνεδρίασης (199,7 εκατ.). Το γεγονός ότι μια άνοδος +1,10% γίνεται με συναλλακτική δραστηριότητα κάτω των 200 εκατ. ευρώ συνιστά ξεκάθαρο καμπανάκι: επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη απουσία πωλητών, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ότι οι μεγάλοι θεσμικοί παίκτες δεν έχουν επιστρέψει αποφασιστικά στην αγορά. Οι ανοδικές κινήσεις «χαμηλού όγκου» τυπικά μεταφράζονται σε εύθραυστα κέρδη που μπορούν να αναιρεθούν στην πρώτη ισχυρή αρνητική είδηση.

Ο τραπεζικός δείκτης, με κλείσιμο στις 2.505,22 μονάδες, επιστρέφει πάνω από τη ζώνη των 2.500 μονάδων, η οποία αποτελεί ψυχολογικό όριο και ταυτόχρονα τεχνικά κρίσιμο επίπεδο για τη συνέχεια του ανοδικού κύκλου. Η επόμενη αντίσταση τοποθετείται στις 2.560-2.580 μονάδες, ενώ η στήριξη βρίσκεται στις 2.460 μονάδες. Σε μηνιαία και ετήσια βάση, ο ΔΤΡ διατηρεί ισχυρή υπεραπόδοση έναντι του ευρωπαϊκού δείκτη EuroStoxx Banks, στοιχείο που εξηγεί την επιμονή των ξένων διαχειριστών στους ελληνικούς συστημικούς τίτλους.

Διεθνές φόντο: Αποκλιμάκωση πετρελαίου, νέα ρεκόρ στη Wall Street, μικτή Ευρώπη

Το διεθνές περιβάλλον λειτούργησε σαφώς υποστηρικτικά για τη συνεδρίαση του ΧΑ. Στη Wall Street, ο S&P 500 κινούνταν με κέρδη 0,7% κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωνε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό όλων των εποχών με άνοδο 1%, υποστηριζόμενος από την Intel (+10% έπειτα από αναφορές για συζητήσεις παραγωγής επεξεργαστών της Apple στις ΗΠΑ) και από την ευρύτερη αποκλιμάκωση της πίεσης στο πετρέλαιο. Ο Dow Jones κινούνταν στο +0,3%. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις απώλειες της Δευτέρας, όταν η ένταση στα Στενά του Ορμούζ είχε στείλει τους δείκτες πτωτικά (Dow -1,13% στις 48.941 μονάδες, S&P 500 -0,41% στις 7.200,75).

Στις τιμές των πετρελαϊκών, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε άνω του 2% στα 102 δολάρια το βαρέλι και το διεθνές Brent στα 112-113 δολάρια, καθώς η αξιολόγηση των αγορών για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν παραμένει εύθραυστη αλλά συνολικά θετική. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Pete Hegseth διαβεβαίωσε ότι η εκεχειρία «σαφώς διατηρείται» και ότι αμερικανικά εμπορικά πλοία διέρχονται με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ, στοιχείο που έδωσε αέρα στις παγκόσμιες αγορές μετά την έντονη μεταβλητότητα της Δευτέρας.

Στην Ευρώπη, η εικόνα ξεκίνησε μικτή με ήπιες πτωτικές ενδείξεις από τα futures, καθώς ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο ιταλικός FTSE MIB άνοιξαν με ελαφρές απώλειες, ωστόσο μέσα στη συνεδρίαση κινήθηκαν διαρκώς ανοδικότερα ακολουθώντας τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος. Το λονδρέζικο FTSE 100 επανήλθε σε διαπραγμάτευση μετά την αργία της Δευτέρας. Σημαντική παράμετρος για τους Ευρωπαίους επενδυτές παραμένει η αναπροσαρμογή προς τα κάτω των γερμανικών εκτιμήσεων ανάπτυξης (στο 0,5% για το 2026 και 0,9% για το 2027), λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της κρίσης στα Στενά.

Η ρητορική της Federal Reserve παραμένει σε «hawkish-στατική» θέση: η Επιτροπή κρατά το επιτόκιο αμετάβλητο στη ζώνη 3,50%-3,75%, με τις προβλέψεις να μην βλέπουν μειώσεις χωρίς προηγούμενη επιδείνωση της ανάπτυξης ή ουσιαστική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος διατηρείται πάνω από τον στόχο εν μέρει λόγω των τιμών του πετρελαίου. Η συνεδρίαση της 16-17 Ιουνίου αποτελεί τον επόμενο σημαντικό σταθμό. Η ποσοτική σύσφιξη συνεχίζεται με μειωμένα όρια εκροών (5 δισ. δολάρια Treasuries και 35 δισ. δολάρια MBS μηνιαίως), διατηρώντας το «higher-for-longer» σκηνικό ως βασική παραδοχή των αγορών.

Γνώμες ειδικών: Επιφυλακτική αισιοδοξία με «αστερίσκο» τον τζίρο

Οι αναλυτές της εγχώριας αγοράς συγκλίνουν σε ένα μέτρια αισιόδοξο μήνυμα, αλλά με σαφή επισήμανση των ευθραυστοτήτων. Σύμφωνα με σχόλια από χρηματιστηριακά γραφεία, η ζώνη των 2.200 μονάδων αποτελεί κρίσιμο επίπεδο ισορροπίας για τον Γενικό Δείκτη: κλεισίματα πάνω από αυτό επαναφέρουν το σενάριο συσσώρευσης και ανοδικής συνέχειας, ενώ απώλεια των 2.180 μονάδων αυξάνει την πιθανότητα κίνησης προς τη ζώνη 2.165-2.150 μονάδες. Το ερώτημα του «sell in May» επανέρχεται προ των πυλών, με την αγορά να ισορροπεί ανάμεσα σε ρευστοποιήσεις από funds αναδυόμενων αγορών και σταδιακή είσοδο παθητικών κεφαλαίων αναπτυγμένων αγορών – τα οποία, όπως σημειώνεται, δεν βιάζονται να τοποθετηθούν επιθετικά.

Σε επίπεδο κλάδων, η σημερινή αντίδραση των τραπεζών μετά τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη ότι η ανοδική φάση δεν ήταν προϊόν φούσκας, αλλά τοποθετήσεων με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η ισχυρή διαφοροποίηση του ΔΤΡ έναντι του EuroStoxx Banks από την αρχή του έτους ενισχύει αυτή την ανάγνωση. Παράλληλα, οι θεμελιώδεις παράγοντες – ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου και ανθεκτικές προβλέψεις για τη χρήση 2026 – λειτουργούν ως «μαξιλάρι» απέναντι σε ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις, μολονότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε γεωπολιτικά σοκ.

Από τη διεθνή σκοπιά, στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan διατηρούν στόχο για τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες εντός του τρέχοντος έτους – μια εκτίμηση που εάν επιβεβαιωθεί θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ψυχολογικός μοχλός για τις περιφερειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποτιμήσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές βρίσκονται κοντά στην εύλογη αξία, μειώνοντας το «μαξιλάρι ασφαλείας» έναντι αρνητικών εκπλήξεων. Η Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζει ελκυστικότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τους ομοειδείς ευρωπαϊκούς δείκτες.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η προγραμματισμένη αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από MSCI (Μάιος 2027) και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυροί δομικοί καταλύτες, στοιχεία που εξηγούν γιατί η ελληνική αγορά διατηρεί υπεραπόδοση από τις αρχές του έτους έναντι των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών. Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαιώνει ότι το ΧΑ συνεχίζει να ψηφίζει ανοδικά – ο τζίρος, ωστόσο, δεν συνομολογεί ακόμη πλήρως.

Συμπέρασμα: Η σημερινή ανοδική συνεδρίαση επανέφερε τον αισιόδοξο τόνο μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών, αλλά ο τζίρος μιλάει διαφορετική γλώσσα. Όσο η συναλλακτική δραστηριότητα δεν επιστρέφει σταθερά πάνω από τα 230-250 εκατ. ευρώ ανά συνεδρίαση, η ανοδική κίνηση θα παραμένει «τεχνικά υγιής αλλά κεφαλαιακά αβαθής», ευάλωτη σε γεωπολιτικά κύματα και αλλαγές της παγκόσμιας διάθεσης για ρίσκο.