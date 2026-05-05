Πέθανε-η-συνιδρύτρια-της-gap,-nτόρις-Φίσερ

Η συνιδρύτρια της Gap, Ντόρις Φίσερ, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία μιας από τις πιο γνωστές αλυσίδες καταστημάτων ενδυμάτων της Αμερικής, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ρίτσαρντ Ντίκσον.

Η Φίσερ και ο αποβιώσας σύζυγός της, Ντόναλντ Φίσερ, ο οποίος πέθανε το 2009, άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Gap το 1969 στην Ocean Avenue στο Σαν Φρανσίσκο, που αρχικά πωλούσε τζιν Levi’s μαζί με δίσκους και κασέτες.

Επέλεξε το όνομα «The Gap» αναφερόμενη στο χάσμα γενεών, βοηθώντας έτσι τη μάρκα να στοχεύσει με ακρίβεια στην αγορά των εφήβων.

Πάνω από 55 χρόνια αργότερα, η αυτοκρατορία της αξίζει 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η φιλοσοφία λιανικών πωλήσεων των Φίσερ ήταν να διευκολύνουν τις αγορές διατηρώντας τα μεγέθη καλά οργανωμένα και τα καταστήματα καλά εφοδιασμένα (…) και πολυάριθμα δοκιμαστήρια», σημειώνουν οι New York Times. Η ιδέα αυτή επικράτησε παντού.

Τζιν, λευκά μπλουζάκια, σαφάρι μπουφάν και χακί φούτερ: κομψά αλλά και casual έτοιμα ενδύματα έγιναν προσβάσιμα σε λογικές τότε τιμές σε καταστήματα που βρίσκονται στην καρδιά της αμερικανικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, το ζεύγος Φίσερ συμμετείχε σε πολλά φιλανθρωπικά έργα. Διαθέτοντας μια τεράστια ιδιωτική συλλογή μοντέρνας τέχνης, δώρισε περισσότερα από 1.100 έργα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο το 2009.

Η Ντόρις συμμετείχε επίσης σε ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών για μειονεκτούντες μαθητές.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε τυχόν δωρεές να διατεθούν για τις ανάγκες αυτών των φιλανθρωπικών έργων.

- New York Times, CNBC