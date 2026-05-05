Παπαθανάσης:-Δεν-θα-δοθεί-παράταση-στο-πρόγραμμα-«Σπίτι-Μου-2»

Aπαντήσεις για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» έδωσε o αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. «Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για ακόμη ένα μήνα και συγκεκριμένα έως τις 2 Ιουνίου, Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης γιατί θα πρέπει να δηλώσουμε τους πόρους που θα χρησιμοποιήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μην πληρώσουμε πρόστιμο», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε πως μέχρι τις 2 Ιουνίου, «θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, αλλά δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση του ποσού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να γίνει έως και τις 31 Αυγούστου».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για περίπου 11.500 δικαιούχους, που θα αποκτήσουν σπίτι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ ακόμη 2.000 δικαιούχοι έχουν επιλεγεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσεις τις διαδικασίες.