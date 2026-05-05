Πιερρακάκης-στο-Ευρωπαϊκό-Κοινοβούλιο:-Η-παρούσα-συγκυρία-αποτελεί-«σημείο-καμπής»-για-την-Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να εξελιχθεί από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, χαρακτηρίζοντας την παρούσα περίοδο σημείο καμπής.

Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της, ανταποκρινόμενη στη γρήγορη αλλαγή της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Επισήμανε ότι παρά την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης σε κρίσεις όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση, οι παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης και Eurogroup βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την «ανθεκτικότητα στην επίθεση» και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η παρούσα συγκυρία αποτελεί «σημείο καμπής» για την Ευρώπη.

«Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει «να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της».

Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία μέχρι και την ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση και τη δημιουργία χώρου για ανάπτυξη.

Όπως επεσήμανε, τα επίπεδα ανάπτυξης που καταγράφονται σήμερα «δεν επαρκούν» για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές πιέσεις και τα ζητήματα παραγωγικότητας. Κάλεσε σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

«Η ανθεκτικότητα είναι άμυνα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση», δήλωσε, θέτοντας ως στόχο μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενέργεια, σημειώνοντας ότι «η ενέργεια σημαίνει κυριαρχία, ασφάλεια και προστασία των πολιτών». Δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με την αβεβαιότητα να καθίσταται ως «η νέα κανονικότητα».

Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, επισημαίνοντας πως «τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά», με προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων.

«Καμία ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα πετύχει αν δεν είναι κοινωνικά δίκαιη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική ευελιξία υπάρχει, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και εντός των συμφωνημένων κανόνων.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε ότι τα μη στοχευμένα μέτρα συχνά ωφελούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών.

Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι επιλογές της ΕΕ μετά το 2022, όπως η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, έχουν ήδη περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης.

Ειδική αναφορά έκανε και στο ψηφιακό ευρώ, τονίζοντας ότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη νομισματική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

«Κάθε μήνας μετράει», σημείωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ώστε η Ευρώπη να μην χάσει το πλεονέκτημα στην ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ταχείας ψηφιοποίησης, με διαφορετικές προσεγγίσεις από μεγάλες οικονομίες. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, επισήμανε ότι δεν προχωρούν σε ψηφιακό δολάριο, αλλά βασίζονται σε stablecoins, ενώ η Κίνα ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, προωθώντας αποκλειστικά ένα ψηφιακό νόμισμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε δημόσια υποδομή, με «πυρήνα το ψηφιακό ευρώ», το οποίο, όπως είπε, μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και να επιτρέψει την ανάπτυξη ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι σήμερα «το 95% των stablecoins είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και λιγότερο από 1% με το ευρώ», κάτι που, όπως υπογράμμισε, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προώθησης του ψηφιακού ευρώ.

«Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, θα χάσουμε μια τεράστια ευκαιρία να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ», προειδοποίησε.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει στην ενίσχυση της τεχνολογικής της κυριαρχίας, επισημαίνοντας πως συχνά «υπερεκτιμούμε το παρόν και υποτιμούμε το μέλλον».

Όπως είπε, η βασική πρόκληση είναι η ανάγκη για παγκόσμιο συντονισμό στη διακυβέρνηση της τεχνολογίας, σε μια περίοδο όπου ο πολυμερής συντονισμός δοκιμάζεται.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα υψηλά και εξέφρασε την ελπίδα η διεθνής συνεργασία να προχωρήσει έγκαιρα, χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί κάποιο αρνητικό γεγονός.

- sofokleous10.gr

