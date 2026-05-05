Πλασματικά-έτη:-Πότε-μπορούν-να-αξιοποιηθούν-για-να-ανοίξει-ο-δρόμος-για-τη-σύνταξη-και-πότε-όχι

Η χρήση πλασματικών ετών, για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έστω και με 3.600 Ημέρες Ασφάλισης, ισχύει μόνο για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας από το 2011 και μετά.

Αντίθετα, για περιπτώσεις όπου η θεμελίωση προκύπτει με προγενέστερες διατάξεις (έως 31-12-2010) τότε δεν μπορεί να γίνει η χρήση πλασματικών ετών.

Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ προχωρά στη συγκεκριμένη διευκρίνηση, καθώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά την εξέταση των αιτημάτων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται, στα οποία ζητείται να γίνει αναγνώριση πλασματικών χρόνων, ώστε να υπάρξει θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σημειώνεται ότι οι κύριες κατηγορίες ασφαλισμένων των οποίων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από την 1.1.2011 και μετά, άρα μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ετών, με 3.600 ημέρες ασφάλισης είναι οι εξής:

Παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης έως 31.12.1992)

α) Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη.

β) Γυναίκες με διατάξεις για Βαρέα και Ανθυγιεινά Ένσημα (ΚΒΑΕ) (4.500 – 3.600 – 1.000 Ημέρες Ασφάλισης).

γ) Μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων.

δ) Άνδρες και γυναίκες με 12.000 ημέρες ασφάλισης – 62 ετών.

ε) Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 σε ΚΒΑΕ, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη.

στ) Γυναίκες για δεύτερη σύνταξη με 4.800 ή 6.000 ημέρες ασφάλισης.

ζ) Άνδρες και γυναίκες που συνταξιοδοτήθηκαν ως ιπτάμενοι, διοικητικό προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων, προσωπικό Olympic Catering.

Νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης μετά την 1.1.1993)

α) Άνδρες και γυναίκες με 12.000 ημέρες ασφάλισης – 62 ετών.

β) Μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων που συμπληρώνουν τις 6.000 ημέρες ασφάλισης από 01/01/2013 και μετά, για συνταξιοδότηση στην ηλικία των 62 ετών (μειωμένη) και 67 (πλήρη). Ειδικά γι’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει η πρόσθετη προϋπόθεση ότι πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να υπάρχει ανήλικο τέκνο.

Ποιοι ασφαλισμένοι δεν πληρούν προϋποθέσεις

Αντίστοιχα, οι κύριες κατηγορίες ασφαλισμένων των οποίων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν τροποποιήθηκαν από την 1.1.2011 και μετά, άρα δεν μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ετών, με 3.600 ημέρες ασφάλισης, είναι οι ακόλουθες:

Παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης έως 31.12.1992)

α) Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη.

β) Άνδρες με διατάξεις ΚΒΑΕ (4.500 – 3.600 – 1.000 ημέρες ασφάλισης).

γ) Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές (4.500 -3.600 -1.000 ημέρες ασφάλισης).

δ) Εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα.

ε) Άνδρες – γυναίκες οικοδόμοι ή προσωπικό ΟΤΑ.

στ) Μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

ζ) Συνταξιοδοτούμενοι με διατάξεις όπου δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης από 1.1.1993)

α) Άνδρες και γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη.

β) Άνδρες και γυναίκες με διατάξεις ΚΒΑΕ ή με διατάξεις που προϋποθέτουν 3.375 ημέρες ασφάλισης σε ειδικότητες (οικοδόμοι, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, εργαζόμενοι σε Ολυμπιακή Αεροπορία, Αεροπλοΐα, αεροπορικές επιχειρήσεις).

γ) Άνδρες -γυναίκες, εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων ή εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες.

δ) Μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων που συμπληρώνουν 6.000 ημέρες έως 31/12/2012.

ε) Συνταξιοδοτούμενοι με διατάξεις που δεν δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.