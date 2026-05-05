Πλεύρης:-Αύξηση-20%-στις-επιστροφές-το-πρώτο-τρίμηνο-του-2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στη δομή φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής στο Αττικό Άλσος.

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής στο Αττικό Άλσος πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης των πολιτικών οικειοθελούς επιστροφής.

Η συγκεκριμένη δομή διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και Επανένταξης (AVRR), το οποίο εφαρμόζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Το πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις πατρίδες τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων AVRR στην Ελλάδα το 2010, περισσότεροι από 59.000 άνθρωποι έχουν επωφεληθεί, ενώ χιλιάδες έχουν λάβει επιπλέον υποστήριξη για την κοινωνική και οικονομική τους επανένταξη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός συνομίλησε με το προσωπικό του ΔΟΜ και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενημερώθηκε για τις διαδικασίες λειτουργίας της δομής και τη στήριξη που παρέχεται στους ωφελούμενους, ενώ δόθηκε έμφαση στον ρόλο των οικειοθελών επιστροφών ως μέσο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν θα αποτελεί χώρα παράνομης διαμονής. Όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας οφείλουν να επιστρέφουν στις χώρες τους. Τα προγράμματα εθελούσιας επιστροφής είναι ένα ξεκάθαρο, οργανωμένο και αξιοπρεπές πλαίσιο εξόδου, αλλά ταυτόχρονα στέλνει και ένα σαφές μήνυμα: η παραμονή χωρίς νόμιμη βάση δεν είναι επιλογή. Ενισχύουμε κάθε εργαλείο που συμβάλλει στην αποσυμφόρηση και την τάξη στο μεταναστευτικό, με σεβασμό στα δικαιώματα, αλλά και με απόλυτη προσήλωση στην εφαρμογή των κανόνων. Η χώρα έχει όρια και αυτά θα τηρούνται».

Ο ίδιος συνεχάρη τον ΔΟΜ για την εφαρμογή του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφεται αύξηση 20% στις επιστροφές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καθώς και μείωση 44% στις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου για την ενίσχυση των επιστροφών και τη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και ελεγχόμενης μεταναστευτικής πολιτικής.

Εξέταση άρσης καθεστώτος νομιμότητας

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η διαδικασία εξέτασης για την άρση του καθεστώτος νομιμότητας αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις στη Σύμη και την Κηφισιά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν την ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς που κατηγορούνται για περιστατικά στη Σύμη, καθώς και για άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά επιθέσεων στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εντολή εντάσσεται σε πάγια πρακτική που εφαρμόζεται από το υπουργείο, μετά από εντολή του υπουργού, βάσει της οποίας, σε περιπτώσεις όπου αλλοδαποί εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, κινείται η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος νομιμότητας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

