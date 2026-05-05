Ποιοτική-υπεροχή-για-την-ελληνική-σημαία

Τα πρόσφατα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του Tokyo MoU για το 2025 φανερώνουν ότι το ελληνικό νηολόγιο διαπρέπει ποιοτικά για μία ακόμα χρονιά. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσίευσε το Tokyo MoU για τις επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις πλοίων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κατά το υπό εξέταση έτος, προκύπτει ότι στην περιοχή…

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσίευσε το Tokyo MoU για τις επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις πλοίων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κατά το υπό εξέταση έτος, προκύπτει ότι στην περιοχή αυτή, συνολικά, έλαβαν χώρα 35.546 επιθεωρήσεις σε 19.980 μεμονωμένα πλοία 111 διαφορετικών νηολογίων.

Είναι άξιο αναφοράς ότι, πρόκειται για τις περισσότερες στην ιστορία του Tokyo MoU για ένα έτος. Από αυτές, οι 223 πραγματοποιήθηκαν σε πλοία εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο, ενώ μόλις σε τέσσερις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε κράτηση του πλοίου –ήτοι το 1,79% των επιθεωρήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων στην περιοχή διαμορφώθηκε σε 1.255, οι οποίες αφορούν πλοία υπό 73 διαφορετικές σημαίες.

Κατ’ επέκταση, η ελληνική σημαία βρέθηκε για ακόμα ένα έτος στην Λευκή Λίστα (High Performance List) του Tokyo ΜοU, καθώς κατά την τριετία 2023-2025 πραγματοποιήθηκαν 635 επιθεωρήσεις σε πλοία υπό ελληνική σημαία, με 15 από αυτά να κρατούνται λόγω σοβαρών ελλείψεων.

Σημειώνεται ότι, τόσο οι επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του Tokyo MoU, όσο και οι κρατήσεις, εντάθηκαν κατά το περασμένο έτος εν συγκρίσει με το 2024. Αναλυτικότερα, οι επιθεωρήσεις το 2024 ανήλθαν σε 32.054 (άνοδος το 2025 κατά περίπου 10,9%), ενώ οι κρατήσεις σε 1.189 (άνοδος το 2025 κατά 5,55%).