Προς παράταση των μέτρων στήριξης – Προ των πυλών επιδότηση στο diesel και τον Ιούνιο

Τα σχέδια για το «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ που απομένει για φέτος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο πρώτα στο τραπέζι νέος κύκλος fuel pass για το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου υπό σκέψη.

Η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τα σενάρια για παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο ξέρει πως τα περιθώρια είναι περιορισμένα όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου χθες στο Eurogroup το οποίο επέμεινε σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα.

Υπό αυτό το πρίσμα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει πρώτα από όλα τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα, ενώ στο τραπέζι παραμένει μεν αλλά υπό εξέταση ένας νέος κύκλος fuel pass. Τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα ολοκληρώνονται στα τέλη Μαΐου, αλλά οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας ενισχύουν τις πιέσεις για συνέχισή τους με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έφτασε χθες Δευτέρα στα 115 δολάρια το βαρέλι ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε αγγίξει ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Ουσιαστικά κινούνται πολύ πιο υψηλά και από τις παραδοχές του σχεδίου που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση.

Επιπλέον, οι αυξήσεις στα καύσιμα πυροδοτούν ανατιμήσεις στην αγορά, επηρεάζοντας τόσο την ενέργεια όσο και μια σειρά βασικών αγαθών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στο 4,6% από το 3,4% τον Μάρτιο φέρνοντας τη χώρα στην 5η θέση των κρατών της Ευρώπης πίσω από Βουλγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Λιθουανία.

Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση 21,9% στην Ευρώπη στις τιμές της ενέργειας τον Απρίλιο και την 4η θέση στα τρόφιμα με σημαντικές αυξήσεις 4,1% έναντι 3,7% τον Μάρτιο. Ο αναθεωρημένος στόχος του οικονομικού επιτελείου για πληθωρισμό στο 3,2% το 2026 που προβλέπει η ετήσια έκθεση προόδου που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες μοιάζει πλέον ανέφικτος. Μάλιστα η αναθεώρηση βασίζεται σε συγκρατημένες υποθέσεις για τις τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 89,4 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του έτους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει βασικό εργαλείο παρέμβασης, καθώς συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους μεταφορών και, κατ’ επέκταση, των τιμών στην αγορά. Το μέτρο δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, αλλά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η οριζόντια ενίσχυση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει στη διατήρηση της τιμής κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Fuel Pass

Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου αναμένεται να εξεταστεί η επέκταση του fuel pass για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2026. Το μέτρο εξακολουθεί να λειτουργεί ως άμεση οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά, ιδίως για όσους εξαρτώνται από τη χρήση αυτοκινήτου στην καθημερινότητά τους. Η ενδεχόμενη παράτασή του στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση της τιμής της αμόλυβδης, η οποία επηρεάζει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι τιμές της αμόλυβδης κινούνται ήδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.

Το αποθεματικό των 200 εκατ.

Κρίσιμο παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις αποτελεί το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο οικονομικό επιτελείο να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το κόστος για μια μηνιαία παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εκτιμάται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ η επέκταση του fuel pass για δύο μήνες υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ.