Πρώτο-πωλητήριο-«θεραπευμένων»-δανείων-από-την-dovalue

Στην πώληση του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων της τιτλοποίησης Cairo III, προχώρησε η doValue, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την πρώτη αποπληρωμή ομολογιών υψηλής διαβάθμισης που φέρουν την εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο περίπου 3.400 δανείων, που αντιστοιχούν σε 1.800 βασικούς δανειολήπτες, με συνολική μεικτή λογιστική αξία περί τα 230 εκατ. ευρώ. Τα ανοίγματα αυτά προέρχονται από την τιτλοποίηση Cairo και επανήλθαν σε καθεστώς εξυπηρέτησης μέσα από τη διαχείριση της doValue Greece.

Η συναλλαγή υπερβαίνει τη στενή χρηματοοικονομική της διάσταση. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ώριμες αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη και η δυνατότητα επαναφοράς ενός χαρτοφυλακίου αυτού του μεγέθους σε καθεστώς εξυπηρέτησης, καθώς και η διάθεσή του σε θεσμικούς επενδυτές, συνιστά ουσιαστική εξέλιξη για την εγχώρια πιστωτική αγορά.

Αποτελεί, παράλληλα, σαφή ένδειξη ότι ο κύκλος διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα εισέρχεται σε επόμενη φάση, με τα θεραπευμένα – επανεξυπηρετούμενα δάνεια να αποκτούν σταδιακά χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμης και επενδύσιμης κατηγορίας ενεργητικού.

Επιπλέον, η συναλλαγή συνιστά την πρώτη διάρθρωση και έκδοση τίτλων (notes) με υποκείμενο αξιολογημένο χαρτοφυλάκιο RPL στην εγχώρια αγορά.