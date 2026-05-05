Πτώση-ρεκόρ-στα-παγκόσμια-αποθέματα-πετρελαίου-τον-Απρίλιο-λόγω-Μέσης-Ανατολής

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατ. βαρέλια ή 6,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Με ρυθμό ρεκόρ υποχώρησαν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως τον Απρίλιο, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στην προσφορά και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω απότομης ανόδου στις τιμές ενόψει της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατ. βαρέλια ή 6,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της S&P Global Energy, παρά την κατάρρευση στη ζήτηση κατά περίπου 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως που συνιστά την μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ εκτός της περιόδου της πανδημίας του Covid-19.

«Είναι μία τεράστια μείωση, πολύ πάνω από τα συνηθισμένα», δήλωσε ο Τζιμ Μπέρκχαρντ, επικεφαλής έρευνας αργού πετρελαίου στην S&P τονίζοντας ότι σε έναν «κανονικό» μήνα, τα παγκόσμια αποθέματα κυμαίνονται κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο βαρέλια. «Έρχεται μια αναπόφευκτη προσαρμογή της αγοράς», σημείωσε.

Συνολικά, η αγορά πετρελαίου έχει χάσει μέχρι στιγμής 1 δισ. βαρέλια αργού λόγω του πολέμου με το Ιράν και, παρότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, «υπερκαλύπτεται από την απώλεια προσφοράς», σύμφωνα με τον Μπέρκχαρντ. Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε ότι «αναμένονται ακόμα υψηλότερες τιμές πετρελαίου».

Τα στοιχεία της S&P περιλαμβάνουν όλο το πετρέλαιο που αποθηκεύεται τόσο από κυβερνήσεις όσο και από εταιρείες, καθώς και αυτό που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα. Η πτώση περιλαμβάνει και το πετρέλαιο που απελευθερώθηκε από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου.

Αν και τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε περίπου 4 δισ. βαρέλια, σύμφωνα με τον Μπέρκχαρντ, ένα μεγάλο μέρος τους χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των διυλιστηρίων και της πίεσης στους αγωγούς, περιορίζοντας τον όγκο που μπορεί να διατεθεί άμεσα.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν πλέον τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ ετών. Η αμερικανική τράπεζα πρόσθεσε ότι απομένουν παγκοσμίως μόλις 45 ημέρες αποθεμάτων διυλισμένων προϊόντων, όπως βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις σε Ασία και Αφρική.