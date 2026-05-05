Σήμα-κινδύνου-από-το-eurogroup:-Η-Ευρώπη-αντιμέτωπη-με-στασιμοπληθωριστικό-σοκ

Σαφές μήνυμα για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έστειλαν κορυφαίοι αξιωματούχοι μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ertnews, ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών: χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «στασιμοπληθωριστικό σοκ», περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη επιβραδύνεται ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο επίτροπος επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων περιθωρίων ευελιξίας που προσφέρει το πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, έκανε λόγο για τη σημασία των «αυτόματων σταθεροποιητών», καθώς και για τη δυνατότητα περιορισμένης δημοσιονομικής χαλάρωσης, ακόμη και πριν την υιοθέτηση νέων μέτρων από τα κράτη-μέλη.

Μετριοπαθής η στάση Πιερρακάκη

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με πιο μετριοπαθή διατύπωση, κινήθηκε και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η Ευρωζώνη κινείται προς συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη σε πλήρη εκδήλωσή του. Όπως εξήγησε, οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις δείχνουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ενίσχυση του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συζήτηση για τα δημοσιονομικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τα μέτρα που εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οικονομίας.

Όπως τόνισε, η αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων δεν μπορεί να γίνεται με απόλυτους όρους, καθώς ορισμένα μέτρα –αν και οριζόντια– μπορεί να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμους στόχους σταθεροποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι υπουργοί Οικονομικών καλούνται να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία, με βάση τις ιδιαιτερότητες των οικονομιών τους.