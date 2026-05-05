ΣΕΦ – ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ποια κατασκευαστική θα κάνει το ενεργειακό «λίφτινγκ» της «κόκκινης» μπασκετικής αρένας

Μία προσφορά, από την εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ, κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το σύνθετο project και η «σφραγίδα» του ΤΕΕ. Στόχος η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης της αθλητικής εγκατάστασης που «μετράει» 41 έτη ζωής.

Μία προσφορά από τεχνικό όμιλο κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), που προ εβδομάδων είχε αναδείξει το -. Στη διαδικασία συμμετείχε η ΤΕΚΑΛ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ενώ στην πορεία θα πρέπει να γίνει αποσφράγιση της προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών – οικονομικών παραμέτρων. Εφόσον η αξιολόγηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, όπως και εκτιμάται ότι θα συμβεί, η σύμβαση θα περάσει για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα πάει για υπογραφή ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός, με αρχικό κονδύλι έως 25 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το ενεργειακό «λίφτινγκ» του φαληρικού σταδίου έχει ως φορέα ανάθεσης – υλοποίησης το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας). Πρόκειται για ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, που απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, για αυτό και έγινε η επιλογή του ΤΕΕ ως εμπλεκόμενου στη διαδικασία λόγω ακριβώς της μεγάλης εμπειρίας του στην προώθηση και ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών.

Μπορεί να μην προσήλθαν στη διαδικασία οι ισχυρότεροι κατασκευαστές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ), ωστόσο, είναι γνωστό ότι αυτοί έχουν συσσωρεύσει αθροιστικό ανεκτέλεστο άνω των 18 δις κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να «χτυπάνε» κάθε έργο ανά την χώρα.

Επιπρόσθετα, η ΤΕΚΑΛ, που συνδέεται με την οικογένεια Π. Ψαλτάκου, είναι μια ισχυρή και απολύτως εξειδικευμένη εταιρεία, με παρουσία σε πλήθος υποδομών και τομέων (κτηριακά, λιμενικά, οδικά, ενεργειακά – βιομηχανικά κ.α.) δραστηριοποιείται στους χώρους της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών σε ολόκληρη την χώρα, ενώ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990. Γνωστή έχει γίνει και από την παρουσία της σε έργα σε ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.α..

Ποιο είναι το έργο

Η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του σταδίου, ως γνωστόν, αποτελεί και βασική προϋπόθεση ώστε να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός με στόχο, με δικά της έξοδα, να μετατρέψει το ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα – έδρα της «ερυθρόλευκης» ομάδας.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του Σταδίου με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Ειδικότερα, στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου, με ουσιαστικό αντίκτυπο στις λειτουργίες που εξυπηρετεί και η επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης στους χρήστες του. Δεδομένης της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και των κανονιστικών πλαισίων στα οποία κατασκευάστηκε, οι παρεμβάσεις επιχειρούν αφενός να αντικαταστήσουν τη φυσική φθορά και τη γήρανση των υλικών, αφετέρου να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Βάσει ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, θα χρειαστεί περίοδος 1 μήνα για την ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογών, οι εργασίες θα γίνονται – ολοκληρώνονται τμηματικά και συνολικά το έργο θα απαιτήσει περί τους 12 μήνες, με τον έλεγχο και τη δοκιμή των εγκαταστάσεων. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και συγκεκριμένα το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Παθολογία και προβλήματα

Όπως αναφέρονταν στην διακήρυξη, το σύνολο του κτηριακού συγκροτήματος παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα γήρανσης και θερμικών απωλειών. Η οροφή της αρένας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στεγάνωσης (αστοχία υγρομονωτικής στρώσης) και η υφιστάμενη θερμομόνωση δεν είναι επαρκής δεδομένης της γήρανσης της και των νέων απαιτήσεων στα κλιματικά δεδομένα. Τα περισσότερα κουφώματα του κτηρίου είναι μεταλλικά με μονούς υαλοπίνακες και δεν έχει γίνει κάποια αναβάθμιση από την αρχική κατασκευή.

Η πολύ μεγάλη επιφάνεια κάλυψής τους θέτει σημαντικά ζητήματα ενεργειακών/ θερμικών εισροών ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες δημιουργώντας δυσάρεστες συνθήκες εσωτερικά. Τα υφιστάμενα κουφώματα είναι τα αρχικά από την κατασκευή του ΣΕΦ και χαρακτηρίζονται ως μη αποδοτικά ενεργειακά μετρώντας διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40 ετών (το ΣΕΦ εγκαινιάστηκε το 1985).

Η συμφωνία

Όπως είναι γνωστό, η συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό διάστημα 49 ετών προχωρά σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι του 2025 (στα πρότυπα συμφωνίας για το ΟΑΚΑ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός). Αφορά στη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Οι αλλαγές θα γίνουν με έξοδα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με το δημόσιο να μεριμνά για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις αναγκαίες συντηρήσεις.