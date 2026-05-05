«Σε-επίπεδα-ψύχωσης»-τα-νέα-πρωτόκολλα-ασφαλείας-του-Πούτιν:-Ζει-απομονωμένος-σε-φρούρια-υπό-τον-φόβο-δολοφονίας

Επιπλέον, ακόμα και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, είναι ελάχιστοι αυτοί που τον πλησιάζουν και ακόμα λιγότεροι αυτοί που έχουν την ευκαιρία να τον αγγίξουν. Χαρακτηριστικότερη αυτού είναι η εικόνα από την, επί εποχής Covid, συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν. Καθώς ο Μακρόν αρνήθηκε να υποβληθεί σε PCR Test από τους γιατρούς του Ρώσου προέδρου, οι δυο τους συναντήθηκαν καθήμενοι στις δύο άκρες του « παγοδρομίου» . Πρόκειται για το τεράστιο (μήκους 6 μέτρων και πλάτους 2,5) λευκό λακαριστό διακοσμημένο με φύλλα χρυσού τραπέζι. Αυτό δεν έγινε στα πλαίσια μιας προσπάθειας του Πούτιν να ταπεινώσει τον Μακρόν, ούτε και οι συναντήσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ρωσίας που γίνονται με παρόμοια απόσταση είναι δείγμα σνομπισμού. Απλά αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου ασφαλείας του προέδρου, ώστε να μην έρθει σε επαφή με ιούς, αλλά ακόμα και νευροτοξικούς παράγοντες που μεταδίδονται με την επαφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικό όπλο.

Ούτως ή άλλως, ο Πούτιν σπάνια ως ποτέ εκτίθεται σε πλήθη (από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει απειλή) και ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Αλλά και όταν το κάνει, κατά κανόνα εμφανίζεται μπροστά σε «προετοιμασμένο» πλήθος. Έτσι ονομάζουν οι άντρες της ασφάλειάς του το πλήθος στο οποίο έχουν «φυτευτεί» μυστικοί πράκτορες σε σημεία του ώστε να ελέγχουν και να προλάβουν τυχόν κακόβουλες επιθέσεις, αλλά και για να το κατευθύνουν, εάν χρειαστεί.

Καθώς στο ναό -ακόμα και μέσα στο κτίριο- το πλήθος συνωστιζόταν για να δει από κοντά ή να χαιρετήσει τον Πούτιν, οι σωματοφύλακές του έκαναν έναν σφιχτό κλοιό γύρω του και τον συνόδευσαν στο αυτοκίνητο, σπρώχνοντας βίαια ακόμα και ιερείς στη διαδρομή. Παρεμπιπτόντως, οι άνδρες που καλούνται να φυλάξουν τον Πούτιν, περνούν από σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση που ανανεώνεται, με νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η ελεύθερη πτώση και επιβίωση στο Βόρειο Πόλο (!)και οι καταδύσεις σε παγωμένες λίμνες κ.α.

Ούτε και θα εκτεθεί στο πλήθος, όταν είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2019, ακολουθώντας την προτροπή του Σέρβου τότε ομολόγου του, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. «Μου λένε ότι έχουν μαζευτεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στον ναό του Αγίου Σάββα του Βελιγραδίου που τώρα χτίζεται. Έχουν μαζευτεί για να σε δουν. Αξίζει να περάσουμε», είπε ο Βούτσιτς, με τον Πούτιν να δέχεται μπροστά στα έντρομα μάτια των περίπου 100 ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας.

Ο μεγαλύτερος εφιάλτης των ανδρών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, η ανάμιξη του Πούτιν με το πλήθος και η έκθεσή του σε θανάσιμο κίνδυνο που δεν θα μπορούσαν ούτε και αυτοί να αποσοβήσουν, φαίνεται πως ανήκει πια στο παρελθόν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα εμφανιστεί σπάνια μπροστά στο πλήθος και δεν θα «ξεστρατίσει» ώστε να χαιρετήσει έναν βετεράνο ή μια μπάμπουσκα που θέλει να του φιλήσει το μάγουλο.

Κυρίως όμως, είναι η απομόνωση αυτό που χρησιμοποιείται ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο ασφαλείας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συναντάται πλέον με άλλους παρά μόνο με πολύ έμπιστους αξιωματούχους που έχουν άμεση εμπλοκή στον πόλεμο με την Ουκρανία. Καθόλου τυχαία, δεν έχει προσκληθεί στη φετινή παρέλαση της 9ης Μαϊου ούτε ένα μέρος της ρωσικής δουμάς! Απευθύνεται στο ρωσικό λαό με βιντεοσκοπημένα μηνύματα (ώστε να μη μπορεί να εντοπιστεί από live μετάδοση σήματος) και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα μέτρα δεν εστιάζονται τόσο στα «τέκνα της Ρωσίας», τους θηριώδεις, πάνοπλους και άρτια εκπαιδευμένους άνδρες της FSO (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φύλαξης που δημιουργήθηκε από τον συνάδελφο του Πούτιν στην KGB, πράκτορα Γεβγκένι Μουρόβ ) και της SBP. Με το πρωτόκολλο ασφαλείας του Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει αλλάξει ριζικά, τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν περισσότερα από 27 αντιαεροπορικά συστήματα , με κυριότερο το Pantsir S1, υπόγεια, θωρακισμένα καταφύγια, κάποια από τα ισχυρότερα και πιο εξελιγμένα jammers του κόσμου, αλλά και η τέχνη της παραπλάνησης: τα λεγόμενα « μπεζ δωμάτια », γραφεία-κλώνοι τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας και φιλοξενούν για λίγο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λένε ότι στη Ρωσία, ο μόνος αξιωματούχος που δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του από πτώση από παράθυρο ή από «ξαφνική ασθένεια», είναι ο πρόεδρος Πούτιν. Την άποψη αυτή καθώς φαίνεται, δεν συμμερίζεται ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, καθώς πληροφορίες της πανίσχυρης μυστικής υπηρεσίας της χώρας, της FSB, τον θέλουν να κινδυνεύει από απόπειρα δολοφονίας ή και πραξικοπήματος. Η δε σοκαριστική επίθεση της Ουκρανίας με drones στην «καρδιά» της Ρωσίας (επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης») πέρυσι, έχει «ταρακουνήσει» τις ρωσικές υπηρεσίες. Έτσι, ο ούτως ή άλλως αδιαπέραστος κλοιός ασφαλείας του Ρώσου προέδρου ενισχύεται ακόμα περισσότερο.

Το υπόγειο, θωρακισμένο καταφύγιο που έχει η υπερπολυτελής κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Βαλντάι της Ρωσίας, φαίνεται πως δεν είναι αρκετό. Καθώς το σπίτι του Βαλντάι είχε στοχευθεί από τους Ουκρανούς στην επίθεση με τα drones (επιχείρηση ιστός της αράχνης), ο Πούτιν το μετατρέπει σε «φρούριο».

Στα μέσα Μαρτίου, στην περίμετρο του σπιτιού χτίστηκαν επτά πύργοι στους οποίους τοποθετήθηκαν ισάριθμα συστήματα Pantsir S1. Τώρα, μόνο αυτή η κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν φυλάσσεται από 27 συνολικά τέτοια πυραυλικά συστήματα! Τα Pantsir είναι μια οικογένεια αυτοκινούμενων πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος μεσαίου βεληνεκούς, που συνδυάζει πυραυλικά και πυροβόλα όπλα με την «ικανότητα ενός οχήματος μάχης» να «εμπλέκει μια ευρεία κατηγορία όπλων αεροπορικής επίθεσης», όπως αεροσκάφη, πυραύλους και όπλα υψηλής ακρίβειας, ενώ βρίσκονται ακόμη σε κίνηση. Στην τελευταία του βερσιόν, διαφημίζεται από τη ρωσική Υπηρεσία Εξαγωγών Άμυνας (ROE) ως η «τέλεια προστασία για οποιοδήποτε αντικείμενο» και είναι σχεδιασμένο για προστασία από επιθέσεις μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών, πυραύλων κρουζ, αλλά και drones.

Το πυραυλικό σύστημα, το οποίο διαθέτει ακόμα και θερμική απεικόνιση, έχει βεληνεκές έως και 20 χιλιόμετρα και μπορεί να βάλλει κατά στόχων με ύψος έως και 15.000 μέτρα, ενώ τα πυροβόλα του έχουν βεληνεκές έως και 4.000 μέτρα και μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 3.000 μέτρα (περίπου 9.800 πόδια). Σταθερά, αλλά και αυτοκινούμενα, προσαρμοσμένα επάνω σε φορτηγά και θωρακισμένα οχήματα, συστήματα Pantsir έχουν αναπτυχθεί και στις άλλες κατοικίες και τα γραφεία του Πούτιν, κυρίως στη Μόσχα και το Σότσι.

Οι πύραυλοι και τα πυροβόλα διασφαλίζουν ότι δεν θα πετάξει ούτε… κουνούπι πάνω από την κατοικία του Ρώσου προέδρου, αλλά και τα θωρακισμένα οχήματα των εποχούμενων δυνάμεων της φρουράς του Πούτιν, διασφαλίζουν ότι δεν θα πλησιάζει κανείς από εδάφους. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξή του, έχουν δια νόμου το δικαίωμα να αποκλείουν ολόκληρες περιοχές για την ασφάλεια του Πούτιν. Με νόμο λοιπόν που δημιούργησε ο Πούτιν για τον… Πούτιν, στις 13 Μαρτίου, επιβάλλεται ζώνη ασφαλείας μεγέθους 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων από την περίμετρο της κάθε οικίας του προέδρου (στα άκρα της οποίας έχουν επίσης τοποθετηθεί συστήματα Pantsir μέσου και μεγάλου βεληνεκούς). Σε αυτή τη ζώνη, που «πιάνει» στεριά, υδάτινους όγκους και αέρα, απαγορεύονται οι πτήσεις drones, η πρόσδεση σκαφών, η κατασκευή και χρήση ελικοδρομίου, η απόρριψη σκουπιδιών και άλλες δραστηριότητες.

Τέτοιες ζώνες έχουν δημιουργηθεί σε κατοικίες του Πούτιν στο Βαλντάι, το Νόβο Ογκάριοβο, το Καλίνινγκραντ, το Σότσι και αλλού.

Χάος από τα jammers

Τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες Μοσχοβίτες λαμβάνουν μηνύματα από τους παρόχους στα κινητά τους τηλέφωνα ότι από σήμερα και μέχρι το Σάββατο, στο κέντρο και σε έναν μεγάλο αριθμό προαστίων της ρωσικής πρωτεύουσας, δεν θα μπορούν να στείλουν SMS και να έχουν απολύτως καμία πρόσβαση στο Ίντερνετ. Η διακοπή του Ίντερνετ και των τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι ένα μόνο από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαϊου, υπό το φόβο επίθεσης από την Ουκρανία με στόχο όχι μόνο τα συμμετέχοντα στρατεύματα αλλά και κυρίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη χρήση υπερσύχρονων jammers στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τον πρόεδρο Πούτιν αποδίδεται και το διαδικτυακό μπλακ- άουτ που βίωσε η Μόσχα τις προηγούμενες ημέρες. Η πρόσβαση στο Ίντερνετ διακόπηκε για το οικιακό και επαγγελματικό (σταθερές γραμμές) Wi-fi, με τους παρόχους να δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες παραπόνων αγανακτισμένων πελατών. Αναλυτές εκτιμούν ότι εκτός από τη χρήση jammers (παρόμοια είδαμε και στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, στο Ιράν, όταν το καθεστώς διέκοψε όλες τις επικοινωνίες πριν προχωρήσει στην αιματηρή καταστολή της εξέγερσης) από τα σημεία που περνά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ρωσικές αρχές σφίγγουν τη θηλιά στην ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση, τα jammers που «ρίχνουν» τις διαδικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες σε ολόκληρη σχεδόν τη ρωσική πρωτεύουσα, χρησιμοποιούνται για να παρεμβάλλουν, διακόπτουν ή και «κλέβουν» το σήμα που χρησιμοποιείται για την κατεύθυνση των στρατιωτικών και όχι μόνο drones, αλλά και των επικοινωνιών ελικοπτέρων, αεροσκαφών και άλλων οχημάτων. Έτσι αποτρέπονται επιθέσεις και τα επιθετικά drones καταρρίπτονται αφού οι χειριστές τους αδυνατούν να τα ελέγξουν.

Τα γραφεία-κλώνοι του Πούτιν

Τα μπεζ δωμάτια και η παραπλάνηση

Στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, οι δημοσιογράφοι αναρωτιούνταν εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αποχωρήσει με την αυτοκινητοπομπή του, ή με το προεδρικό ελικόπτερο το οποίο είχε αναχωρήσει ταυτόχρονα με έναν μυστηριώδη «καλεσμένο» από την περιοχή. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές πομπές δεν ήταν τίποτε άλλο από καλά οργανωμένες επιχειρήσεις παραπλάνησης από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν συνέχιζε να βρίσκεται στο Σότσι…

Η παραπλάνηση εχθρών και φίλων για χάρη της ασφάλειας του προέδρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα «ταλέντα» των ρωσικών υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί με τη φύλαξή του. Γι’ αυτό το λόγο, για παράδειγμα, έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα «μπεζ δωμάτια». Πρόκειται για γραφεία που έχουν χτιστεί στο Κρεμλίνο, το Βαλντάι, το Νόβο Ογκαριόβο, το Σότσι και φυσικά στη Μόσχα. Τα γραφεία αυτά ονομάζονται «μπεζ» λόγω της μινιμαλιστικής τους διακόσμησης που παραπέμπει σχεδόν σε «λευκό χαρτί» και διαθέτουν ακριβώς ίδια διακόσμηση, έπιπλα, ως και σημαίες στους τοίχους. Λόγω του ότι είναι ίδια, από τις εικόνες που δίνονται από τον Πούτιν να εργάζεται εκεί, κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει πού βρίσκεται.

Η χρήση από το Κρεμλίνο των κλωνοποιημένων γραφείων και οι ψευδείς αναφορές αναφορικά με τον τόπο που βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος, αποτελούν κοινή πρακτική, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, έχει ενσωματωθεί στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για να να διατηρείται η προσωπική ασφάλεια και η ψυχολογική άνεση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν ο Πούτιν βρίσκεται στο αγαπημένο του μέρος, το Βαλντάι, ή κάποιο υπόγειο καταφύγιο, κρυμμένο στα δάση του Κράσνονταρ. Όπως και κανείς δε γνωρίζει πώς μετακινείται. Ο Πούτιν έχει δικό του, θωρακισμένο τραίνο, το οποίο χρησιμοποιεί συχνά κατεβαίνοντας σε δικό του σταθμό στη Μόσχα, μετακινείται συχνά με την θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, η οποία συνοδεύεται από αυτοκινητοπομπή, μοτοσικλέτες και ελικόπτερα, ενώ στη διάθεσή του είναι και τα ρωσικά ελικόπτερα του Αεροδρομίου Τσκαλόφσκι, όπως και το κυβερνητικό τέρμιναλ για αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Βνούκοβο. Το προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο πρόσφατα απέκτησε και φωτοβολίδες- αντίμετρα σε επίθεση πυραύλων, συνήθως συνοδεύεται από μαχητικά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ από περιπολικά σκάφη συνοδεύονται και τα γιοτ του Πούτιν.

Οι εργαζόμενοι… παρακολουθούνται

Τις τελευταίες ημέρες και όσο φουντώνουν οι φόβοι για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν, ή πραξικοπήματος στη Ρωσία, σκληραίνουν και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της χώρας. Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον Πούτιν απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και smartphones. Τελικώς, τους έχει επιτραπεί η διεξαγωγή κλήσεων, μόνο από τηλέφωνα που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Πηγές από το Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Πούτιν διέταξε να τοποθετηθούν και συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια του προσωπικού, αλλά και να γίνονται εξαντλητικοί έλεγχοι -συνήθως σωματικοί- στους επισκέπτες στο Κρεμλίνο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που έρχονταν σε επαφή με τον Πούτιν, οι άντρες του FSO, διαθέτουν πάντα συσκευή γεωεντοπισμού, η οποία δείχνει στους προϊσταμένους πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή, είτε βρίσκονται σε, είτε εκτός υπηρεσίας.

Φυσικά εξαντλητικοί είναι και οι έλεγχοι στα φαγητά που τρώει ο Πούτιν, ο οποίος δεν θέλει να επαναληφθεί μια περίπτωση σαν αυτή του Γεβγκένι Πριγκοζίν, σεφ του προέδρου, ο οποίος έγινε επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner που πολεμά στην Ουκρανία, επιχείρησε να βαδίσει προς το Κρεμλίνο με στόχο τον Πούτιν και τελικά σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Καθήκοντα μάγειρα έχουν αναλάβει έμπιστα στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ακόμα και τα φαγητά του προέδρου ελέγχονται ξεχωριστά. Υπάρχουν διαφορετικές, πλήρως εξοπλισμένες και ανεξάρτητες μονάδες οι οποίες ελέγχουν την ποιότητα του φαγητού, ίχνη βακτηριδίων, ιών, τοξικών παραγόντων, ακόμα και για υδράργυρο σε αυτά.

Τη διαδικασία αυτή του ελέγχου περνά ακόμα και ένα ψάρι που θα ψαρέψει ο ίδιος ο Πούτιν και θα ζητήσει να το ψήσει στην ύπαιθρο. Το ψάρι θα πρέπει να παραδοθεί στις ειδικές υπηρεσίες, να γίνουν έλεγχοι και αναλύσεις έπειτα να ψηθεί και να καταναλωθεί. Πάντως, ακόμα και αν με κάποιο τρόπο «περάσει» ένα χαλασμένο ή δηλητηριασμένο πιάτο για τον πρόεδρο, αυτό δεν θα φτάσει στον Πούτιν. Προηγουμένως τα δοκιμάζουν οι πράκτορες της FSO.

Αυστηροί κανόνες ισχύουν όχι μόνο για τα τρόφιμα αλλά και για το περιβάλλον που βρίσκεται ο Πούτιν. Ένας αξιωματικός της FSO, ενώ ξεναγούσε το συνεργείο της ταινίας «Our Service» στην κατοικία του Νόβο-Ογκαριόβο, ανέφερε ότι ο Πούτιν προτιμά «ένα συγκεκριμένο καθεστώς θερμοκρασίας» και «να μην υπάρχουν ρεύματα αέρα πουθενά». Το γραφείο του προέδρου καθαρίζεται καθημερινά με εξειδικευμένα προϊόντα —μια πρακτική που ξεκίνησε ακόμη και πριν από την πανδημία— και οι χώροι αερίζονται καθημερινά, εκτός από την περίοδο της γύρης της ελάτης και της σημύδας. Το φιλμ δεν διευκρινίζει αν αυτό οφείλεται σε αλλεργία στη γύρη των δέντρων.

«Σε επίπεδα ψύχωσης»

Πάντως δυτικοί αναλυτές κρίνουν ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη Ρωσία για την ασφάλεια του Πούτιν είναι ακραία και «συχνά πλησιάζουν το σημείο της ψύχωσης». Ναι, οι Ουκρανοί κατάφεραν ένα πρώτης τάξεως ψυχολογικό και όχι μόνο πλήγμα με την επιχείρηση ιστός της αράχνης, όμως είναι δικαιολογημένοι οι φόβοι για ανατροπή και δολοφονία του 72χρονου Πούτιν; Πρόκειται για παράνοια, όπως αναφέρουν δυτικά ΜΜΕ, ή δικαιολογημένο φόβο;

Όπως και να χει, λίγα είναι γνωστά στο ευρύ κοινό σχετικά με πραγματικές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Η τελευταία δημόσια ποινική υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια χρονολογείται από το 2012. Μετά την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Κυρίλος Μπουντάνοφ, και ο Αμερικανός παρουσιαστής Τάκερ Κάρλσον ισχυρίστηκαν και οι δύο ότι είχαν γίνει απόπειρες δολοφονίας του Πούτιν, αλλά δεν παρέθεσαν καμία απόδειξη.

Οι αξιωματικοί της SBP δεν συζητούν τις απειλές σε συνεντεύξεις. Το πιο σοβαρό περιστατικό που έχει καταγραφεί ήταν η σύλληψη αρκετών ατόμων κοντά στο Νόβο-Ογκαριόβο, οι οποίοι είχαν μαχαίρια και ένα μη θανατηφόρο πιστόλι στο αυτοκίνητό τους και, για άγνωστους λόγους, αρνήθηκαν να φύγουν, όπως διηγήθηκε ο αξιωματικός Ολέγκ Μαχαλίν.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι αιτία για τα νέα μέτρα ήταν μια πολύ τεταμένη σύσκεψη που υ φέρεται να είχε ο Πούτιν στο Κρεμλίνο με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ρωσικού στρατού, μετά τη δολοφονία του στρατηγού Φανίλ Σαρβάροφ, στη Μόσχα, στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανότατα από Ουκρανούς κατασκόπους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για την εκτέλεση του έργου τους, σύμφωνα με την αναφορά. «Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που αυτό προκάλεσε στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη προνοητικότητας», αναφέρεται

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης: «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, προτείνοντας ένα εναλλακτικό τρόπο εργασίας και δίδοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για το ζήτημα εντός μίας εβδομάδας». Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση της αρμοδιότητας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) του Πούτιν – η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση – ώστε να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.