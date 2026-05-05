Σκληρό-σιτάρι-2026:-Η-ψευδαίσθηση-του-πολεμικού-premium-και-η-σιωπηρή-παγίδα-της-Άγκυρας

Βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου του 2026 και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές θα μπουν στα χωράφια για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σιταριού, του κατεξοχήν εξαγώγιμου δημητριακού της χώρας μας. Μαζί με τον θερισμό επανέρχεται και το μόνιμο δίλημμα του παραγωγού και των συνεταιρισμών: «Πουλάμε απευθείας από το αλώνι ή αποθηκεύουμε στα σιλό περιμένοντας καλύτερη τιμή;»

Φέτος η απάντηση δεν είναι θέμα εμπειρίας. Απαιτεί την αποκωδικοποίηση μιας παγκόσμιας «σκακιέρας» που έχει στήσει μια διπλή παγίδα: αφενός μια ψευδαίσθηση «πολεμικού» Premium (η οποία προέρχεται από την αντίστοιχη κρίση στην Ουκρανία) που δεν θα έρθει, αφετέρου μια σιωπηρή απειλή που θα εκδηλωθεί όχι τώρα, αλλά κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.

Πολλοί παραγωγοί διατηρούν ως σημείο αναφοράς τις χρυσές τιμές της περιόδου 2022-2023, όταν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία εκτόξευσε το σκληρό σιτάρι σε επίπεδα 0,45 έως και 0,50 ευρώ το κιλό. Η αγορά, όμως, έχει πλέον τιμολογήσει πλήρως αυτή την κρίση, έχει μάθει να χειρίζεται τέτοια γεγονότα και τα δεδομένα του 2026 είναι αμείλικτα.

Η Μαύρη Θάλασσα ως «βαρίδι»: Παρότι η Ελλάδα εξάγει σκληρό σιτάρι (κατάλληλο για ζυμαρικά και σιμιγδάλι), η ψυχολογία του εμπορίου καθορίζεται, μάλλον, από το μαλακό σιτάρι. Η Ρωσία, έχοντας αναδιαρθρώσει πλήρως τα logistics της μετά την κατάρρευση των εξαγωγών της τα πρώτα χρόνια του πολέμου, παραμένει ο νούμερο ένα παγκόσμιος εξαγωγέας. Με τη βοήθεια του υποτιμημένου ρουβλιού και της ισχυρής σοδειάς, συνεχίζει να πιέζει διεθνώς όλες τις τιμές των δημητριακών, λειτουργώντας ως μόνιμο «βαρίδι» για το σύστημα.

Η σημερινή ελληνική πραγματικότητα: Τον Ιανουάριο του 2026, το ελληνικό σκληρό διαπραγματευόταν στα 245-250 ευρώ ο τόνος FOB, μειωμένο κατά 6-17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στις 12 Μαρτίου το χρηματιστήριο της Μπολόνια έκλεισε στα 271,50 ευρώ ο τόνος, ενώ τα συμβολαιακά της φετινής σοδειάς κινούνται σε εύρος 230-270 ευρώ ο τόνος, ή 23 έως 27 λεπτά το κιλό. Στον Καναδά, τη μεγαλύτερη παραγωγό και εξαγωγέα χώρα παγκοσμίως, οι τιμές κατέρρευσαν 20-25% σε ετήσια βάση μέσα στο 2025, ωθώντας τους παραγωγούς σε μείωση εκτάσεων για τη σοδειά του 2026, ένα σήμα που δείχνει πόσο πραγματική είναι η συμπίεση των «μαζών» διεθνώς.

Από την άλλη, πολλοί βλέπουν ακόμη την Τουρκία με τα μάτια του 2023-2024, όταν είχε εκπλήξει αρνητικά τη Μεσόγειο μετατρεπόμενη ξαφνικά σε επιθετικό εξαγωγέα σκληρού. Τα δεδομένα του 2026 διαψεύδουν αυτή την εικόνα και αυτό είναι ταυτόχρονα η καλή και η κακή είδηση για τον Έλληνα παραγωγό.

Σήμερα, οι τουρκικές τιμές δεν είναι ανταγωνιστικές, τα τουρκικά σκληρά είναι υψηλότερα των ιταλικών ενώ η συνολική τουρκική παραγωγή σιτηρών κατέρρευσε κατά 15% το 2025/26 στους 16,3 εκατ. τόνους (USDA), εκ των οποίων μόλις 3,5 εκατ. τόνοι σκληρό. Τόσο το 2024 όσο και το 2025 η Τουρκία επέστρεψε σε καθαρό εισαγωγέα.

Η σιωπηρή παγίδα, ωστόσο, έρχεται στο δεύτερο εξάμηνο. Πρώτον, τον Φεβρουάριο 2026 ο τουρκικός Κρατικός Οργανισμός Σιτηρών (TMO) ανακοίνωσε την απελευθέρωση 1,041 εκατ. τόνων σκληρού από στρατηγικά αποθέματα προς περίπου $320 ο τόνος, με στόχο τη συγκράτηση του εγχώριου πληθωρισμού και τη στήριξη της τουρκικής βιομηχανίας ζυμαρικών. Δεύτερον, η σοδειά του 2026 αναμένεται κατά 6-8% αυξημένη χάρη στις ευνοϊκές βροχοπτώσεις της περιοχής.

Ο συνδυασμός των δύο σημαίνει ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρξει νέο τουρκικό κύμα προσφοράς στη λεκάνη της Μεσογείου, ακριβώς τη στιγμή που οι Έλληνες παραγωγοί που θα έχουν επιλέξει την αποθήκευση θα προσπαθούν να ρευστοποιήσουν.

Μπροστά στις χαμηλές τιμές, η ενστικτώδης αντίδραση πολλών είναι η αποθεματοποίηση: «Το κρατάω στο σιλό μέχρι τον χειμώνα που θα ανέβει.» Η αποθήκευση δεν είναι δωρεάν. Αν ένας παραγωγός ή συνεταιρισμός κλειδώσει το σιτάρι του τον Ιούνιο και το πουλήσει τον Ιανουάριο, επωμίζεται τρία κρυφά κόστη:

1. Κόστος ευκαιρίας (Opportunity Cost): Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Φεβρουάριο 2026, το μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,03%, ενώ για δάνεια έως 250.000 ευρώ φτάνει το 4,74%. Με την ΕΚΤ να διατηρεί το βασικό επιτόκιο σταθερά στο 2% για όλο το 2026, το κόστος δανεισμού για κάλυψη ρευστότητας μεταφράζεται σε καθαρή απώλεια 2 έως 2,5% στο εξάμηνο. Παράλληλα, το κεφάλαιο που μένει «παγωμένο» στο σιλό δεν αξιοποιείται σε εναλλακτικές επενδύσεις, ούτε στην εξόφληση τρεχουσών υποχρεώσεων.

2. Λειτουργικά κόστη σιλό (Storage & Handling): Ο εξαερισμός, οι απεντομώσεις και η «φύρα» προσθέτουν περίπου 0,02 έως 0,03 ευρώ ανά κιλό σε βάθος εξαμήνου.

3. Κίνδυνος υποβάθμισης ποιότητας: Μια κακή αποθήκευση μπορεί να ρίξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (πρωτεΐνες, ειδικό βάρος, υαλώδη), μετατρέποντας ένα premium προϊόν σε σιτάρι δεύτερης διαλογής, με αυτόματη απώλεια του μοναδικού πραγματικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η ελληνική παραγωγή.

Συνοψίζοντας, αν κάποιος αποθηκεύσει σιτάρι αξίας 0,25 ευρώ τον Ιούνιο, θα πρέπει να το πουλήσει τουλάχιστον 0,28-0,29 ευρώ τον χειμώνα μόνο και μόνο για να καλύψει τα κόστη αποθήκευσης και την απώλεια ευκαιρίας, χωρίς να βγάλει ούτε σεντ καθαρού κέρδους. Με την επερχόμενη πίεση από τα τουρκικά αποθέματα και τη νέα τουρκική σοδειά, το αποθηκευτικό στοίχημα γίνεται δυσμενέστερο όσο θα πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο.

Κλείνοντας θα λέγαμε πως ο θερισμός του 2026 δεν χωράει συναισθηματισμούς, ούτε ελπίδες για «πολεμικά ράλι» στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Το ελληνικό σκληρό σιτάρι αντιμετωπίζει οξύτατο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, ενώ η μεγαλύτερη απειλή του δευτέρου εξαμήνου είναι σιωπηρή και έρχεται από τα τουρκικά αποθέματα του TMO σε συνδυασμό με τη νέα τουρκική σοδειά.

Η μόνη στρατηγική επιβίωσης για τους παραγωγούς και τις Ομάδες Παραγωγών είναι η αυστηρή διαχείριση ρίσκου (Risk Management), η οποία μεταφράζεται σε τρεις παράλληλες ενέργειες:

α) Μερική προπώληση ενός 30-40% της σοδειάς ήδη από τον Μάιο, για εξασφάλιση ρευστότητας πριν την πίεση του φθινοπώρου.

β) Πώληση στο αλώνι ενός σημαντικού μέρους κατά τον θερισμό, αξιοποιώντας τις τιμές της κορύφωσης της εμπορικής δραστηριότητας του Ιουνίου-Ιουλίου.

γ) Αποθήκευση μόνο των κορυφαίων ποιοτικά παρτίδων που μπορούν να διεκδικήσουν πραγματικό premium από την ιταλική και ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών.

Το σιτάρι είναι πλέον χρηματιστήριο, και στα χρηματιστήρια η ελπίδα είναι η χειρότερη επενδυτική στρατηγική. Φέτος, η διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας θα κριθεί από την πειθαρχία στη διαχείριση του χρόνου πώλησης, όχι από την αναμονή ενός premium που ενδεχομένως δεν θα έρθει.